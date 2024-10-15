SpaceXがスターシップの5回目の飛行テストを実施、ブースターを発射塔でキャッチすることに成功
イーロン・マスク氏率いる航空宇宙企業のSpaceXが現地時間2024年10月13日に、世界最大のロケット「スターシップ」の打ち上げテストを実施しました。5回目となる今回のテストではブースター部分となる「スーパーヘビー」の発射台でのキャッチに成功しています。
- SpaceX - Launches
https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-5
https://x.com/i/broadcasts/1RDGlyognOgJL
今回打ち上げテストが実施されたのは、第1段にスーパーヘビー、第2段にスターシップを組み合わせた全長121mにもなる大型ロケットです。
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/WyNRN1fLbd— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024
打ち上げから2分44秒後、高度71kmで切り離されたスーパーヘビーは地球への落下を開始。
Starship hot-staging separation pic.twitter.com/6tRw2OjtMm— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024
打ち上げから約7分後、所定の位置に到達したスーパーヘビーを「Mechazilla」と名付けられた2本のアームががっちりとホールドすることに成功。
Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024
スーパーヘビー視点での映像。
Onboard view showing a catch fitting on Super Heavy as it contacts a chopstick catch beam pic.twitter.com/r1TVQEdITc— SpaceX (@SpaceX) October 14, 2024
発射塔視点でのキャッチの様子が以下。
Tower view of the first Super Heavy booster catch pic.twitter.com/Bgjeyuw7Hf— SpaceX (@SpaceX) October 14, 2024
続いて、地球の裏側まで飛行を続けたスターシップは打ち上げから約33分後に地球に向けて降下を開始。以下は大気圏に再突入するスターシップ。
Views brought to you by @Starlink pic.twitter.com/34VK16OsoH— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024
打ち上げから約1時間5分後、スターシップはインド洋の目標地点に着水を成功させています。
Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting fifth flight test of Starship! pic.twitter.com/FhCGznq9RO— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024
SpaceXは今回の打ち上げテストの成功について「今回の成功はエンジニアリングにおける偉業です。別の惑星に生命を運ぶという私たちの目標において、今回の成功は大きな飛躍となりました」と述べました。
また、マスク氏は「発射塔に戻ってきたスーパーヘビーを検査したところ、いくつかのエンジンノズルは加熱やそのほかの小さな問題によりゆがんでいますが、これらは簡単に解決できる問題です」と語っています。
Just inspected the Starship booster, which the arms have now placed back in its launch mount. Looks great!
A few outer engine nozzles are warped from heating & some other minor issues, but these are easily addressed.
Starship is designed to achieve reflight of its rocket… pic.twitter.com/oWZoOOfHmk— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2024
SpaceXによると、これまでの商業用打ち上げロケット「ファルコン9」はロケット下部にある脚で着陸できるようになっていましたが、この構造をさらに巨大なスーパーヘビーに採用すると、貨物の搭載量などの輸送効率が悪化してしまうとのこと。そこで今回のような発射台でブースターをキャッチすることで輸送効率を高めると共に打ち上げコストを抑えることが可能とされています。
下図は1960年以降の歴代のロケットの軌道投入コスト。SpaceXのロケットが点線で囲まれており、Falcon 1からすさまじい勢いで軌道投入コストを改善していることがわかります。スターシップの軌道投入コストはペイロード1kgあたり推定200ドル(約3万円)であり、「宇宙船の打ち上げコストはこの10年で10分の1になった」とのことです。
There could never be a space economy without low-cost flights.
The plain fact of the matter is that SpaceX has enabled the existence of the space economy. pic.twitter.com/DJgltk6P3V— Crémieux (@cremieuxrecueil) October 14, 2024