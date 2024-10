サーティワンに、「ハローキティ」の50周年を記念した「ハローキティ 50th クリスマス アイスクリームケーキ」が登場!

「ハローキティ」はもちろん、「ハローキティ」の耳形カチューシャとリボンをつけた「マイメロディ」や「クロミ」、「ハンギョドン」たちの砂糖菓子がトッピングされています☆

サーティワン「ハローキティ 50th クリスマス アイスクリームケーキ」

価格:4,000円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜 12月25日(水)

モバイルオーダー・店舗 予約スタート:2024年10月15日(火)

サイズ:5号サイズ/直径 約16cm×高さ 約5cm

サーティワンに、「ハローキティ」の50周年を記念したクリスマスアイスクリームケーキが登場!

主役の「ハローキティ」を真ん中に、その周りには「ハローキティ」の耳のカチューシャとリボンをつけたサンリオの人気キャラクターたちが勢ぞろいしています。

フレーバーは、「ハローキティ」をイメージしたいちごとチョコレートのおいしい組み合わせ。

「ベリーベリーストロベリー」と「チョコレートチップ」「チョコレート」を楽しめます。

フリルのように絞られた、「ハローキティ」をイメージしたピンクのホイップクリームはイチゴ味。

ホイップクリームからひょこっと顔をのぞかせるサンリオキャラクターたちは砂糖菓子で、赤いハートのチョコレートもポイントです。

クリスマスツリーやプレゼントなどのピックも付いてくるので、みんなでデコレーションして楽しめます。

フィルムは、コラボロゴとアイスクリームのフレーバーデザインのキャラクター達がかわいいデザイン。

台紙もコラボデザインで、ケーキを食べ終わった後、50周年をお祝いしているサンリオキャラクターが登場しています。

サーティワンの「クリスマス アイスクリームケーキ」に、「ハローキティ」50周年をお祝いするアイスクリームケーキが登場。

付属のピックでデコレーションを楽しむこともできます。

サーティワンの「ハローキティ 50th クリスマス アイスクリームケーキ」は、2024年10月15日(火)より予約スタート、2024年11月1日(金)〜 12月25日(水)の期間販売されます☆

