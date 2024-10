サーティワンにて「クリスマスケーキ」と「クリスマス パーティーセット」の予約がスタート!

今回は、リースが飾ってあるおうちで、クリスマスの準備やクリスマス休暇を楽しんでいる「すみっコ」たちをイメージした「すみっコぐらし クリスマス パレット6」を紹介します☆

サーティワン「すみっコぐらし クリスマス パレット6」

価格:5,000円(税込)

モバイルオーダーで予約:2024年10月15日(火)〜 12月22日(日)

店舗予約:2024年10月15日(火)〜在庫がなくなり次第終了

お渡し期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

サイズ:5号サイズ/直径 約16×高さ約5cm

サーティワンに、リースが飾ってあるおうちで、クリスマスの準備やクリスマス休暇を楽しんでいる「すみっコ」たちをイメージした、6つのピースを楽しめる「すみっコぐらし クリスマス パレット6」が登場。

ホイップクリームでリースを表現し、「すみっコ」たちのかわいいボールオーナメントを飾ったアイスクリームケーキです。

リボンについている『ほし』も「すみっコ」デザインになっています。

アイスクリームケーキに飾ることができる「みにっコ」たちのピック付きなのも嬉しいポイント。

フィルムは、お部屋の中でクリスマスの準備を楽しんでいる様子がかわいらしくプリントされています。

台紙はチェック柄で、ケーキを全部食べ終わると、また別のスタイルのかわいい「すみっコ」たちが登場。

フレーバーは、ポッピングシャワーやコットンキャンディなどみんなが好きなラインナップになっています。

「すみっコ」らしいパステルカラーで、お子さんから大人まで楽しめる味わいです。

さらに2024年は、キャラメルリボンとマスクメロンのダブルカップを持った「ねこ」のてのりぬいぐるみが付いてきます☆

キャラメルリボンとマスクメロンのダブルカップを持った「ねこ」の”てのりぬいぐるみ”が付いたクリスマスケーキ。

サーティワンにて2024年10月15日より予約受付が開始されている「すみっコぐらし クリスマス パレット6」の紹介でした☆

ピカチュウ・イーブイ・パモの大きなチョコレート付き!サーティワン「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」 ピカチュウ・イーブイ・パモの大きなチョコレート付き!サーティワン「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」 続きを見る

クリスマスの準備をしている様子を表現!サーティワン ディズニー「ミッキー&フレンズ/クリスマス パレット4」 クリスマスの準備をしている様子を表現!サーティワン ディズニー「ミッキー&フレンズ/クリスマス パレット4」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ダブルカップを持った「ねこ」のてのりぬいぐるみ付き!サーティワン「すみっコぐらし クリスマス パレット6」 appeared first on Dtimes.