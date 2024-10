【VRな彼女】2025年2月 発売予定

ILLUMINATIONは、PC VR用バーチャルリアリティカノジョ体験「VRな彼女」を2025年2月に発売する。価格は未定。

本作の発売日は当初2024年冬を予定していたが、「さらなる品質向上のため」に発売時期を変更。追加期間でクラウドファンディングで達成したストレッチゴールの要素を組み込んで発売を迎える予定だという。

発売日変更の発表に合わせ、ヒロイン「夕陽さくら」のビジュアルやプロフィールが公開されたほか、10月15日19時からは「クラファンラストスパートSP生放送」が実施される。生放送では新情報や新ビジュアル、クラウドファンディングのリターン品のラフデザインなどが公開される予定となっている。

なお、本作は10月19日までクラウドファンディングが実施されており、10月15日11時段階でネクストゴールとして設定された1,500万円(750%)を達成済。これにより「ナース服」、「バニースーツ」、「童貞を殺すセーター」、「彼氏のYシャツ」に加え、「メイド服」の追加が決定したほか、メイド服姿の夕陽さくらがオムライスにメッセージを書く「オムライスイベント」もゲーム内に登場する。

「VRな彼女」2025年2月発売決定!

【ILM情報局特別編 クラファンラストスパートSP生放送!】【クラファン1,500万円達成!】

1,500万円達成により、メイド服と「オムライスイベント」の追加が決定

クラウドファンディングは9月2日19時の開始以降次々とネクストゴールを達成し、開始2週間後の16日には1,000万円(500%)を達成している

ヒロイン・夕陽さくらのビジュアル公開!

【プロフィール】

・名前: 夕陽さくら

・年齢: 17歳

・職業: 学生

・身長: 162cm

・誕生日: 12月26日

夕陽さくらは幻影学園2年1組に所属する17歳の女の子。12月26日生まれのやぎ座で、162cmのスラリとした体型が特徴的です。明るく元気な性格の持ち主で、おっちょこちょいな一面も。部活ではテニスに打ち込み、その姿は多くのクラスメイトの目を惹きつけています。

趣味の料理では、見た目にこだわった"映える"料理作りが得意。特に和食の腕前は学年一との噂も。甘いものが大好きで、休日には大好物のいちごショートケーキを頬張る姿も。からあげも大好物で、友達とランチに行くときは必ずからあげ店をチェックするほど。さくらの魅力は、その純粋でまっすぐな性格。誰に対しても分け隔てなく接する彼女の笑顔は、学園の人気者になる理由でもあります。

あなたと過ごす時間を何よりも大切にするさくら。彼女との出会いが、あなたの日常に特別な彩りを添えることでしょう。VRの世界で、さくらとの忘れられない青春の1ページを紡いでみませんか?

【監修・Genz氏のコメント】

「VRな彼女」の監修を務めるGenzです! 今回のキャラクター、令和最新版にふさわしく、かなり新しく生まれ変わりつつあります!肌の質感や光の反射、髪の動きなど、モデラーさんと何度もチェックバックを重ねて、めっちゃ自然でリアルな仕上がりに近づいてます。 瞳の表現や制服のシワ、布地の質感も細かいところまでこだわっているので、全体的にキャラクターがもっと生き生きと感じられるようになっています。 引き続き調整中ですが、ぜひ楽しみにしていてください!

