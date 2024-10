サーティワンにて予約受付がスタートしている「クリスマスケーキ」と「クリスマス パーティーセット」

今回は、ミッキー&フレンズが4つのピースに分かれた「ミッキー&フレンズ/クリスマス パレット4」を紹介します☆

サーティワン ディズニー「ミッキー&フレンズ/クリスマス パレット4」

価格:3,700円(税込)

モバイルオーダーで予約:2024年10月15日(火)〜 12月22日(日)

店舗予約:2024年10月15日(火)〜在庫がなくなり次第終了

お渡し期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

サイズ:4号サイズ/直径 約14×高さ約5cm

サーティワンから、ディズニーキャラクター「ミッキー&フレンズ」が4つのピースに分かれたパレットケーキ「ミッキー&フレンズ/クリスマス パレット4」が登場。

楽しいキャラクターそれぞれのイメージカラーでデザインしたチョコレートを飾って、クリスマスの準備をしている様子が表現されています。

「ミッキーマウス」と「プルート」、「ミニーマウス」と「デイジーダック」、「ドナルドダック」と「グーフィー」、「チップ」と「デール」たちのかわいい表情にも注目です!

フィルムにもクリスマスを楽しむ「ミッキー&フレンズ」アートをプリント。

アイスケーキの台座に描かれた楽しそうな「ミッキー&フレンズ」にも注目です☆

明るく元気なカラーで、にぎやかなデザインに仕上げられた「ミッキー&フレンズ」のアイスクリームケーキ。

サーティワンにて2024年10月15日より予約受付がスタートしている、ディズニー「ミッキー&フレンズ/クリスマス パレット4」の紹介でした☆

