俳優の鈴木一真が自身のインスタグラムを更新し、今年の誕生日を迎えたことを報告した。鈴木は「I wish the new me a happy birthday! I've regained my life⚡︎」と述べ、無事に歳を重ねられたことに感謝の気持ちを表した。さらに、鈴木は「今年の春に白血球の異常が見つかった」と告白。当初は驚き、白血病について調べて落ち込む日々を過ごしていたが、体調が良かったため、健康的に過ごすことを心がけた。生活スタイルを見直し、夜型から朝型にシフトしたり、長年の習慣だった寝酒を辞めたりしたことで、「二十代の体力に戻ったような気分」と明るい気持ちを語った。また、「いつかマリブビーチで見た“孫にサーフィンを教えるお爺ちゃん”を目標にこのペースを続けて行こうと思います」と将来への希望も述べている。この投稿に対し、ユーザーからは「歳を重ねると健康の有難みが本当に分かります 健やかに過ごせますように」「変わらず元気で笑顔の日々を過ごして下さい」といった温かいコメントが寄せられ、鈴木の健康を願う声が広がっている。ちなみに鈴木は2010年に結婚したことを機に、俳優・井浦新とは義理の兄弟に。現在は米ロサンゼルスを拠点に活動している。