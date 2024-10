Googleが先進的な原子力発電企業のKairos Powerが開発する小型モジュール原子炉(SMR)から原子力エネルギーを購入するという世界初の企業契約を締結したことを発表しました。これにより、Googleはクリーンエネルギーへの移行を加速させていく予定です。Google signs advanced nuclear clean energy agreement with Kairos Power

https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/google-kairos-power-nuclear-energy-agreement/Google's first advanced nuclear clean energy deal - YouTubeGoogle signed a deal to power data centers with nuclear micro-reactors from Kairos - but the 2030 timeline is very optimistic | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/10/14/google-signed-a-deal-to-power-data-centers-with-nuclear-micro-reactors-from-kairos-but-the-2030-timeline-is-very-optimistic/GoogleとKairos Powerの契約の初期段階では、Kairos PowerのSMRを2030年までに迅速かつ安全に稼動させることを目指します。その後、2035年までに原子炉が追加配備される予定です。全体としては、この契約によりアメリカの電力網に最大500MWの新しいカーボンフリー電力を24時間365日供給することが可能となります。これにより、より多くのコミュニティがクリーンかつ手頃な原子力発電の恩恵を受けられるようになるとのことです。GoogleはKairos Powerとの契約は以下の2点において重要なものであると説明しています。・電力網は、主要な科学的進歩の原動力となり、企業や顧客へのサービスを向上させ、国家の競争力と経済成長を推進するAI技術をサポートするために、新たな電力源を必要としています。今回の契約は、エネルギー需要をクリーンかつ確実に満たす新しい技術を加速し、すべての人がAIの潜在能力を最大限に引き出すのに役立つものです。・原子力ソリューションは、クリーンな24時間電源を提供し、毎日いつでもカーボンフリーエネルギーで電力需要を確実に満たすのに役立ちます。支援的な地域社会と緊密に連携してこれらの電源を推進することで、世界中の電力網のカーボンニュートラルが急速に進むことも期待できます。Googleはこの契約について、「世界中のデータセンターやオフィスに電力を供給するための幅広い先進的なクリーンエネルギー技術を開発し、商品化するという当社の取り組みの一環です。このアプローチは太陽光や風力などの変動性のある再生可能エネルギーの利用を補完し、24時間365日利用できるカーボンフリーエネルギーとネットゼロという当社の野心的な目標の達成に役立ちます」と語りました。Kairos PowerのSMRは簡素化された設計と持ち前の安全性により、原子力発電の導入を加速する新しい方法を提供してくれます。SMRは小型化とモジュール設計により、建設期間が短縮され、より多くの場所に導入可能です。SMRは溶融塩冷却システムとセラミック製ペブル型燃料を組み合わせ、熱を効率的に蒸気タービンに輸送することで発電します。これにより原子炉を低圧で稼働させることができ、よりシンプルで手頃な原子炉設計を実現しているそうです。Kairos Powerは反復的な開発アプローチを使用することで、最初の商用プラントの前に複数の連続ハードウェアデモンストレーションを完了する予定です。これにより原子炉の導入を加速する重要な学習が可能となり、効率性とコストの確実性が向上します。なお、Kairos Powerは2024年夏にアメリカ・テネシー州でヘルメス非動力実証原子炉の建設に着工しており、アメリカ原子力規制委員会から建設許可を受けたアメリカ初の先進原子炉プロジェクトでもあります。加えて、先進的な原子力技術への投資はアメリカ全土の地域社会に直接的な経済的利益をもたらすこともできるとGoogleはアピールしています。アメリカエネルギー省によると、原子力はあらゆる発電技術の中で最も経済的な影響が大きく、高給かつ長期の雇用を生み出すそうです。エネルギー省によると、2050年までにアメリカで先進的な原子力発電能力が200GWに達するには、さらに37万5000人の労働者が必要になります。