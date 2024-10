LUNA SEAが、昨年開催した<DUAL ARENA TOUR 2023>最終公演となった大阪城ホール2daysの模様をそれぞれ収めた映像作品2タイトルを、2025年1月22日に同時リリースすることが発表された。<DUAL ARENA TOUR 2023>は、昨年リリースされたセルフカバーアルバム『MOTHER』『STYLE』と連動したアリーナツアー。95年にアルバム『MOTHER』を受けて開催された<MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE>、96年にアルバム『STYLE』を受けて開催された<UN ENDING STYLE>の2つのツアーを、各地で連日開催した。

発売情報



2025年1月22日 ON SALE予約:https://luna-sea.lnk.to/20250122Blu-ray詳細:https://avex.jp/lunasea/live-movie/LIVE Blu-ray『DUAL ARENA TOUR 2023 “MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE” 2023.12.30 at OSAKA-JO HALL (仮)』『DUAL ARENA TOUR 2023 “UN ENDING STYLE” 2023.12.31 at OSAKA-JO HALL (仮)』【初回生産限定盤】・DUAL ARENA TOUR 2023 「“MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE” 2023.12.30 at OSAKA-JO HALL」&「“UN ENDING STYLE” 2023.12.31 at OSAKA-JO HALL 」(仮)Blu-ray Disc 2枚組 BOX SETAVXD-27809〜10 ¥ 15,400(tax in)・DUAL ARENA TOUR 2023 “MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE” 2023.12.30 at OSAKA-JO HALL (仮)Blu-ray Disc 1枚AVXD-27811 ¥7,700(tax in)・DUAL ARENA TOUR 2023 “UN ENDING STYLE” 2023.12.31 at OSAKA-JO HALL (仮)Blu-ray Disc 1枚AVXD-27812 ¥7,700(tax in)【SLAVE(ファンクラブ)限定盤】・DUAL ARENA TOUR 2023 「“MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE” 2023.12.30 at OSAKA-JO HALL」&「“UN ENDING STYLE” 2023.12.31 at OSAKA-JO HALL 」SLAVE限定 SPECIAL BOX(仮)Blu-ray Disc 2枚組 + PHOTOBOOK 2冊 豪華SPECIAL BOX SETAVX1-27813〜4 ¥24,200(tax in)限定収録:ドキュメント映像 ライヴ写真集 予定・各ショップオリジナル特典TOWER RECORD特製ラバーバンドHMVスマホサイズクリアステッカーTSUTAYAクリアポスターセブンネットショッピングマルチショルダー楽天ブックス【Blu-ray Disc2枚組】スマホショルダー【Blu-ray Disc】2形態アクリルコースターAmazonメガジャケ新星堂 WonderGooカードミラーmu-mo SHOPスマホサイズホログラムステッカーOTHER SHOP(その他応援店) A3ポスター