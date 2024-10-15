LUNA SEA、『MOTHER』『STYLE』リバイバルツアー最終公演の映像作品2タイトル同時発売決定
LUNA SEAが、昨年開催した＜DUAL ARENA TOUR 2023＞最終公演となった大阪城ホール2daysの模様をそれぞれ収めた映像作品2タイトルを、2025年1月22日に同時リリースすることが発表された。
＜DUAL ARENA TOUR 2023＞は、昨年リリースされたセルフカバーアルバム『MOTHER』『STYLE』と連動したアリーナツアー。95年にアルバム『MOTHER』を受けて開催された＜MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE＞、96年にアルバム『STYLE』を受けて開催された＜UN ENDING STYLE＞の2つのツアーを、各地で連日開催した。
発売情報
予約：https://luna-sea.lnk.to/20250122Blu-ray
詳細：https://avex.jp/lunasea/live-movie/
LIVE Blu-ray
『DUAL ARENA TOUR 2023 “MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE” 2023.12.30 at OSAKA-JO HALL (仮)』
『DUAL ARENA TOUR 2023 “UN ENDING STYLE” 2023.12.31 at OSAKA-JO HALL (仮)』
【初回生産限定盤】
・DUAL ARENA TOUR 2023 「“MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE” 2023.12.30 at OSAKA-JO HALL」&「“UN ENDING STYLE” 2023.12.31 at OSAKA-JO HALL 」(仮)
Blu-ray Disc 2枚組 BOX SET
AVXD-27809〜10 ￥ 15,400(tax in)
・DUAL ARENA TOUR 2023 “MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE” 2023.12.30 at OSAKA-JO HALL (仮)
Blu-ray Disc 1枚
AVXD-27811 ￥7,700(tax in)
・DUAL ARENA TOUR 2023 “UN ENDING STYLE” 2023.12.31 at OSAKA-JO HALL (仮)
Blu-ray Disc 1枚
AVXD-27812 ￥7,700(tax in)
【SLAVE(ファンクラブ)限定盤】
・DUAL ARENA TOUR 2023 「“MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE” 2023.12.30 at OSAKA-JO HALL」&「“UN ENDING STYLE” 2023.12.31 at OSAKA-JO HALL 」SLAVE限定 SPECIAL BOX(仮)
Blu-ray Disc 2枚組 + PHOTOBOOK 2冊 豪華SPECIAL BOX SET
AVX1-27813〜4 ￥24,200(tax in)
限定収録：ドキュメント映像 ライヴ写真集 予定
・各ショップオリジナル特典
TOWER RECORD特製ラバーバンド
HMVスマホサイズクリアステッカー
TSUTAYAクリアポスター
セブンネットショッピングマルチショルダー
楽天ブックス【Blu-ray Disc2枚組】スマホショルダー
【Blu-ray Disc】2形態アクリルコースター
Amazonメガジャケ
新星堂 WonderGooカードミラー
mu-mo SHOPスマホサイズホログラムステッカー
OTHER SHOP(その他応援店) A3ポスター
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