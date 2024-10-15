UNFAIR RULE、10/16に「新宿歌舞伎町」MV公開＆新宿歌舞伎町で山本珠羽の路上弾き語りライブを実施
UNFAIR RULEが、10月16日(水)に発売する1st Full Album『ひとりごと』収録曲「新宿歌舞伎町」のミュージックビデオを発売日の19時に公開する。
「新宿歌舞伎町」は、ボーカル山本珠羽が東京で一番好きな新宿歌舞伎町をテーマに制作した楽曲。煌びやかな部分とダークな部分が表裏一体で同居している“新宿歌舞伎町”を自分に重ねて、恋愛面や精神面など自分自身の内面的な脆弱さや未熟さに向き合い葛藤する心情を歌った1曲だ。
。
1st Full Album『ひとりごと』は全12曲入りのUNFAIR RULEにとって初のフルアルバムで、収録曲には2023年7月配信リリースの「if」、同12月に配信リリースし会場限定盤CD『ふたりでいてもひとり』にも収録された「悲しくないよ、」、今年4月に配信リリースした「嘘」、8月配信リリースの「君にさよならを言わない」、そして配信となったばかりの「曖昧」の5曲に加えて、新たなサウンドプロダクションやアプローチに挑戦したバラエティ豊かな新曲群が収録されている。
なお、『ひとりごと』をリリースした10月25日(金)から開催となる全国ツアー＜UNFAIR RULE 「ひとりごと」リリースツアー＞のチケットは現在一般発売中だ。
「新宿歌舞伎町」MV情報
https://youtu.be/H-O--a92Cow
※10月16日(水)19時公開
ライブ・イベント情報
日程：10月16日(水)20:00〜21:00
場所：東急歌舞伎町タワー敷地内の北西部「和牛特区」店舗前スペース
（東京都新宿区歌舞伎町１−２９−１東急歌舞伎町タワー）
Kabukicho Street Live詳細：https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/special/?spcd=000016
リリース情報
2024年10月16日(水)発売
予約URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65905.html
Pre-add/Pre-save：https://UNFAIRRULE.lnk.to/hitorigoto
価格：2,750円(税込) 形態：通常盤 品番：VICL-65905
1.ひとりごと
2.君にさよならを言わない
3.思い出になっても
4.曖昧
5.悲しくないよ、
6.消しゴム
7.新宿歌舞伎町
8.このままでいいのさ
9.if
10.嘘
11.Clone
12.内緒
予約URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65905.html
ライブ・イベント情報
10月25日(金) 神奈川 F.A.D YOKOHAMA ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：F.A.D YOKOHAMA（045-663-3842）
10月27日(日) 静岡 磐田FM ステージ ※対バンあり
OPEN 17:30 / START 18:00 問い合わせ：磐田FM ステージ（0538-74-0082）
10月31日(木) 兵庫 太陽と虎 ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：太陽と虎（078-231-5540）
11月1日(金) 京都 KYOTO MUSE ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：KYOTO MUSE（075-223-0389）
11月8日(金) 広島 ALMIGHTY ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：ALMIGTHY（082-542-8877）
11月10日(日) 高松 sound space RIZIN' ※対バンあり
OPEN 17:30 / START 18:00 問い合わせ：sound space RIZIN'（087-851-3058）
11月14日(木) 福岡 OP'S ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：OP's（092-711-9930）
11月15日(金) 鹿児島 SR HALL ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：SR Hall（099-227-0337）
11月22日(金) 愛知 RAD HALL ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：RAD HALL（052-253-5936）
11月27日(水) 東京 CLUB PHASE ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：CLUB PHASE（03-5911-2777）
12月7日(土) 大阪 Live House ANIMA ※対バンあり
OPEN 17:30 / START 18:00 問い合わせ：Live House ANIMA（06-4708-8603）
12月12日(木) 新潟 CLUBRIVERST ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：CLUB RIVERST（025-250-0430）
12月13日(金) 金沢 vanvanV4 ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：vanvanV4（076-223-7565）
12月18日(水) 仙台 MACANA ※対バンあり
OPEN 18:30 / START 19:00 問い合わせ：MACANA（022-262-5454）
12月21日(土) 岡山 CRAZYMAMA 2ndROOM ※ワンマン
OPEN 17:30 / START 18:00 問い合わせ：岡山CRAZYMAMA 2nd ROOM（086-225-9014）
チケット申込みURL：https://eplus.jp/unfairrule/
関連リンク
◆YouTube