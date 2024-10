人気キャラクターのグッズが必ず当たる「Happyくじ」から『DISNEY クリスマスオーナメントくじ2024』が登場。

「アナタのもとにプレゼントを届けるサンタクロース」をコンセプトに、プレゼントを持ったサンタ姿のディズニーキャラクターたちがお家にやってきます☆

Happyくじ『DISNEY クリスマスオーナメントくじ2024』

発売日:2024年11月9日(土)より順次

価格:1回 850円(税込)

販売場所:ファミリーマート、ミニストップ、イトーヨーカドー、イオン、その他ホビーショップ、書店等

※一部取り扱いのない店舗もあります。また、店舗により発売時期が異なる場合があります。

景品内容:全3等級+ラスト賞

サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ」に、『DISNEY クリスマスオーナメントくじ2024』が登場。

サンタの姿をしたディズニーキャラクターたちのグッズが当たるHappyくじです。

2024年で11年目を迎えるオーナメントくじの、今回のテーマは「Santa Claus Is Coming!」

「アナタのもとにプレゼントを届けるサンタクロース」をコンセプトに、新しく描き下ろされたデザインのグッズがラインナップされます。

キャラクターラインナップには「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」などのほか、「ディズニープリンセス」たちも登場。

また、映画公開から10周年を迎える「ベイマックス」や、『アナと雪の女王』シリーズの「エルサ」「アナ」「オラフ」も☆

さらに『ピーター・パン』シリーズから、Happyくじのフィギュア初登場となる「ピーター・パン」や「ティンカー・ベル」といった、豪華キャラクターたちが揃っています!

フィギュアオーナメント賞

種類:全20種

「ミッキー&フレンズ』シリーズ:ミッキーマウス/ミニーマウス/ドナルドダック/デイジーダック/チップ&デール/グーフィ「ディズニープリンセス」シリーズ:ベル/アリエル/ラプンツェル/シンデレラ「トイ・ストーリー」シリーズ:ウッディ/バズ・ライトイヤー「くまのプーさん」シリーズ:くまのプーさん/ピグレット「ベイマックス」シリーズ:ベイマックス「アナと雪の女王」シリーズ:アナ/エルサ/オラフ「ピーター・パン」シリーズ:ピーター・パン/ティンカー・ベル

※紐・台座付

フィギュアオーナメント賞は、全20種類のラインナップ!

プレゼントを持ったサンタ姿の「ミッキー&フレンズ」に、たくさんのプレゼントを届けにきたディズニープリンセスなど、クリスマスにぴったりなデザインばかり。

紐と台座が付いているので、オーナメントとして吊り下げても、フィギュアとして飾っても楽しめます。

クリスマスシーズンのインテリアにもぴったりなフィギュアたちは、集めて飾りたくなるグッズです☆

スペシャルコンプリートBOX賞

種類:全6種

「ミッキー&フレンズ』シリーズ「ディズニープリンセス』シリーズ「アナと雪の女王』シリーズ「くまのプーさん」シリーズ「ピーター・パン」シリーズ「トイ・ストーリー」シリーズ

全6種類のスペシャルコンプリートBOX賞は、各シリーズのキャラクターフィギュアがセットになった景品。

クリスマスらしいデザインのボックスに入っており、そのままプレゼントにもできます!

アクリルオーナメント賞

種類:全7種

ミッキー&フレンズ2種ディズニープリンセスくまのプーさんベイマックスアナと雪の女王トイ・ストーリー

赤を中心にしたクリスマスカラーを使ったデザインがかわいい、オーナメント全7種が当たる「アクリルオーナメント賞」

クリスマスツリーの飾り付けにも使えるグッズです☆

Last賞

サイズ:全高約65cm

最後の1枚を引くともらえる「Last賞」として、「BIG! スタンディングぬいぐるみ」をラインナップ。

真っ赤なサンタクロース衣装を身にまとった「ミッキーマウス」のぬいぐるみは、約65センチの大きさで存在感たっぷりです!

サンタ姿のディズニーキャラクターやプレゼントを持ったディズニープリンセスなど、クリスマスにぴったりなグッズが当たるHappyくじ。

Happyくじ『DISNEY クリスマスオーナメントくじ2024』は、2024年11月9日より順次発売です☆

