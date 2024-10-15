ÂáÊá¤ÎÃË¡¢Ãæ¹ñ¿Í½÷À»¦³²Ç§¤á¤ë¡¡»¨ÌÚÎÓ¤Ë°äÂÎ°ä´þ¤È¶¡½Ò
¡¡»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Î»¨ÌÚÎÓ¤Ç4·î¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î½÷À¤Î°äÂÎ¤¬Çò¹ü²½¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï14Æü¡¢½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤Î¹©°÷¥¸¥å¥Ë¡¦¥¸¥§¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ç¥¹ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢»¦³²¸å¤Ë»¨ÌÚÎÓ¤Ë°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤â¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¿Í¤Ï»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÆ±¤¸¹©¾ì¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯7·î22Æü¤´¤í¡¢»ÍÆü»Ô»ÔÆâ¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤Î¹©°÷¡¢ìä²â¤µ¤ó¡áÉÔÌÀÅö»þ¡Ê36¡Ë¡á¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ìä¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼Ò°÷ÎÀ¤«¤é³°½Ð¸å¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯4·î29Æü¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£»ÊË¡²òË¶¤Ç»à°ø¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£