フランスがベルギー撃破！　“無敗対決”はドイツに軍配…イタリアは4発快勝／UNL第4節

UEFAネーションズリーグ第4節の10試合が現地時間14日に行われた。強豪ひしめくリーグA・グループ2ではベルギー代表とフランス代表が激突。序盤から主導権を握ったベルギーは20分、レアンドロ・トロサールのスルーパスに抜け出したロイス・オペンダがボックス内でウィリアン・サリバに倒されPKを獲得。しかし、これをユーリ・ティーレマンスが枠外へ外してしまう。すると33分、ブラッドリー・バルコラの突破が相手DFのハンドを誘発し、フランスがPKを獲得。これをランダル・コロ・ムアニが決めて先制に成功した。

ベルギーの反撃は45+3分、敵陣内で細かくパスを繋ぐと、最後はティモシー・カスターニュの左からのクロスにオペンダが頭で合わせ、試合を振り出しに戻した。追い付かれたフランスは後半に入り攻勢を強めていく。62分、左サイドを駆け上がったリュカ・ディニュのクロスにコロ・ムアニが打点の高いヘディングで合わせて逆転に成功。76分には決定機を阻止したオーレリアン・チュアメニが退場となったが、そのままリードを守り切り3連勝を飾った。リーグA・グループ2のもう1試合はイタリア代表とイスラエル代表が対戦した。ボール保持率で大きく上回るイタリアは39分、こぼれ球に反応したサンドロ・トナーリがボックス内で倒されPKを獲得。これをマテオ・レテギが冷静に沈めて先制に成功する。1−0で前半を終えると、54分にはジャコモ・ラスパドーリのFKにジョバンニ・ディ・ロレンツォが頭で合わせてリードを広げた。66分にCKからモハメド・アブ・ファニに1点を返されるも、72分にはフェデリコ・ディマルコのグラウンダーのクロスにダイレクトで合わせたディ・ロレンツォが2ゴール目を獲得。79分にはダニエル・マルディーニとデスティニー・ウドジェの連携で左サイドを崩し、最後はダヴィデ・フラッテージが強烈なシュートをネットに突き刺した。試合は4−1で終了し、イタリアが無敗を維持している。リーグA・グループ3では互いに無敗を維持しているドイツ代表とオランダ代表が2度目の対戦を迎えた。ホームの大声援を受けるドイツは2分、代表デビューのジェイミー・ルウェリングがネットを揺らすも、直前にセルジュ・ニャブリのオフサイドがあったとして得点は認められず。その後もチャンスの数でオランダを上回るも、GKバルト・フェルブルッヘンの好セーブもありゴールは奪えず、スコアレスで前半を折り返した。試合の均衡が破れたのは64分、ジョシュア・キミッヒの左CKにティム・クラインディーンストが頭で合わせると、ゴール前にこぼれたボールをルウェリングが豪快に押し込みドイツが先制に成功した。ビハインドを負ったオランダはシャビ・シモンズやドニエル・マレンが際どいシュートを放つも、同点に追い付くことはできず。試合は1−0で終了し、無敗対決を制したドイツが首位の座を堅持している。そのほか、トルコ代表やハンガリー代表、ウェールズ代表などが勝利を収めた。第4節の残り8試合は現地時間15日に開催される。今節ここまでの試合結果、および試合予定は以下の通り。アゼルバイジャン代表 1−3 スロバキア代表ジョージア代表 0−1 アルバニア代表イタリア代表 4−1 イスラエル代表ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 0−2 ハンガリー代表アイスランド代表 2−4 トルコ代表エストニア代表 0−3 スウェーデン代表ベルギー代表 1−2 フランス代表ウクライナ代表 1−1 チェコ代表ウェールズ代表 1−0 モンテネグロ代表ドイツ代表 1−0 オランダ代表カザフスタン代表 0−1 スロベニア代表リヒテンシュタイン代表 0−0 ジブラルタル代表マルタ代表 1−0 モルドバ代表フィンランド代表 1−3 イングランド代表アルメニア代表 0−2 北マケドニア代表ギリシャ代表 2−0 アイルランド代表フェロー諸島代表 1−1 ラトビア代表オーストリア代表 5−1 ノルウェー代表ポーランド代表 vs クロアチア代表スペイン代表 vs セルビア代表コソボ代表 vs キプロス代表スイス代表 vs デンマーク代表スコットランド代表 vs ポルトガル代表ベラルーシ代表 vs ルクセンブルク代表北アイルランド代表 vs ブルガリア代表リトアニア代表 vs ルーマニア代表