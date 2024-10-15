大井競馬場で10月16日(水)に行われるマイルグランプリ(3歳上・SII・ダ1600m)の枠順が確定している。

オーバルスプリントでダートグレード競走初制覇を飾ったスマイルウィは8枠16番、7連勝中のムエックスは1枠1番に入った。

そのほかにも、スパーキングサマーCを勝ったフォーヴィスム、同条件の武蔵野OPを制したリコーシーウルフなどが出走を予定している。発走予定日時は16日(水)の20時10分。枠順は以下の通り。

左から枠番、馬番、馬名

()内は性齢、騎手、調教師(敬称略)

1-1 ムエックス(牡6、張田昂、船橋・張田京)

1-2 スピーディキック(牝5、山崎誠士、浦和・藤原智行)

2-3 デュードヴァン(牡7、御神本訓史、大井・坂井英光)

2-4 コパノジャッキー(牡9、今野忠成、大井・荒山勝徳)

3-5 マンダリンヒーロー(牡4、安藤洋一、大井・藤田輝信)

3-6 リコーシーウルフ(牡7、吉井章、大井・荒山勝徳)

4-7 ケイアイサクソニー(牡8、野畑凌、大井・村上頼章)

4-8 ナンセイホワイト(牡4、和田譲治、大井・米田英世)

5-9 マースインディ(牡9、藤田凌、大井・阪本一栄)

5-10 ボイラーハウス(牡6、本田正重、大井・吉井竜一)

6-11 イグザルト(牡5、森泰斗、大井・荒山勝徳)

6-12 アランバローズ(牡6、笹川翼、船橋・林正人)

7-13 フォーヴィスム(牡6、吉原寛人、川崎・内田勝義)

7-14 モダスオペランディ(牡8、赤岡修次、大井・橋本和馬)

8-15 ボンディマンシュ(セ8、R.クアトロ、大井・藤田輝信)

8-16 スマイルウィ(牡7、矢野貴之、船橋・張田京)