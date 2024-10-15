³¤³°¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÇÈÌæ¡¢²¡¤·ÅÝ¤·¢ª¥í¡¼¥×³°¤Ë2¿Í¤¬Å¾Íî¤Î´í¸±¹Ô°Ù¡¡¡Ö´ñÌ¯¤Ê½ÐÍè»ö¡×±Ñ»æ¤â¾×·â
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö
¡¡³¤³°¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥¯¥ê¥ó¥Á¤«¤éÎ¾Áª¼ê¤¬¥í¡¼¥×³°¤ËÍî²¼¡£»î¹çÂ³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤Ç¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£±Ñ»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡Ö´ñÌ¯¤Ê½ÐÍè»ö¡×¡Ö¹ó¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8¾¡¡Ê5KO¡ËÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿¥Ù¥ó¡¦¥¦¥£¥Æ¥«¡¼¤È¡¢23¾¡¡Ê10KO¡Ë6ÇÔ¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¡Ê¤È¤â¤Ë±Ñ¹ñ¡Ë¤Î°ìÀï¡£¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï5²ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥ó¥Á¤«¤é¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬¥¦¥£¥Æ¥«¡¼¤ò¥í¡¼¥×ºÝ¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Î¾¼Ô¤¬¥í¡¼¥×³°¤ËÍî²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥É¥í¡¼¤Ç»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¡¦¥¦¥£¥Æ¥«¡¼¤Ï¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤È¥ê¥ó¥°¤«¤éÍî¤Á¤ÆÆþ±¡¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Ö27ºÐ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡Ê¥¦¥£¥Æ¥«¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î¥¥ã¥á¥í¥ó¤È¤Î»î¹ç¤ÎÂè5¥é¥¦¥ó¥É¤Ç´ñÌ¯¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤Ï¥í¡¼¥×¤òÄ¶¤¨¤Æ¥ê¥ó¥°¤«¤éÅ¾¤²Íî¤Á¤¿¡£¥¦¥£¥Æ¥«¡¼¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¼ÂºÝ¤Î¥·¡¼¥ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥Æ¥«¡¼¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤Ç¥ê¥ó¥°¤òµî¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿ÌÏÍÍ¡£¡Ö±¦Â¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸åµßµÞ¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¥ê¥ä¥É¼þÊÕ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¹µ¼¼¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡×¤Èµ»ö¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎ¾Áª¼ê¤¬¥ê¥ó¥°¤«¤éÍî¤Á¡¢¿³È½¤Î¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥í¥Ã¥¯¥ê¥ó¤¬°ÛÎã¤Î·Á¤Ç»î¹ç¤òÃæ»ß¤·¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¥¦¥£¥Æ¥«¡¼¤Ï°Ø»Ò¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¡¢²óÉü¤¹¤ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤ÇºÎÅÀ¤Ï58-57¡¢57-58¡¢58-58¤È¸ß³Ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÈ½Äê¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥É¥í¡¼¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¤âÀµÅö¤Ê·ë²Ì¤È»×¤ï¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë