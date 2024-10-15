ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¼ÒÄ¹¡¦Â¼°æ½ß¡Ö¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤«¤é1Ç¯È¾ÆÈ¼«¤Î±¿±ÄÎÏ¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿〝¸ÄÀ²½〟¤ò¡×
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä¼õÂ÷ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ»º½êÍ¡¦¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¤òÃ´¤¦¥ªー¥ÊーÂ¦¤È¤âÌ©¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ×Ë¾¤Ë½ÀÆð¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ªー¥ÊーÂ¦¤¬¼Ò°÷¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë·ÁÂÖ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö¼ÒÆâ¤Ç¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¤è¤êÉý¹¤¤¿ÍºàÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î±¿±Ä¼ÂÀÓ¤È¡¢¿Íºà¤Î¸ü¤ß¤¬Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤À¡×
¡¡2023Ç¯4·î¤Ë¸½ºß¤Î¼ÒÌ¾¤ËÊÑ¹¹¡¢±¿±Äµ¡Ç½¤ËÆÃ²½¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¡Ö¶Ë¤á¤Æ½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¡ÖÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー¡×¤Ë³«¶È¤·¤¿2¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍµÒ¤òÃæ¿´¤Ë¹â²ÔÆ¯¤ò°Ý»ý¡£»¥ËÚ¤È½ÂÃ«¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥È¥êー¥à¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä²Æì¡¦À¥Ä¹Åç¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤â¹¥Ä´¤À¡£
¡¡·üÇ°ºàÎÁ¤Ï°ÙÂØÊÑÆ°¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤ä¹©»öÈñ¹âÆ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃÙ¤ì¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖË¬ÆüµÒ¤Ï·øÄ´¡£°ÙÂØ¤â±ß¹â·¹¸þ¤Ç¤Î¤è¤êÌá¤·¤Ï¤Ê¤¯¡¢120±ß¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤ÏÄì·ø¤¤¡×¤È¸«¤ë¡£¤Þ¤¿¹©»öÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª·ï¤Î³ÍÆÀ¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£±¿±Äµ¡Ç½¤Ø¤ÎÆÃ²½¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¡£¡ÖÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Á¥§ー¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ°÷À©ÂÚºß·¿¥ê¥¾ー¥È¤ä¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥ó¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ê¸ÄÀ¤¢¤ë¡Ë¡×¤È´§¤·¤¿Éý¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥É·²¤¬ÀïÎ¬¤Î¶¯¤ß¤À¡£
¡¡³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÐÅ¹¹¶Àª¤Ê¤É¶¥Áè¤â·ã¤·¤¤¤¬¡¢¡ÖÂ¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤è¤ê¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿〝¸ÄÀ²½〟¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡Ö³°»ñ¤¬Äê·¿¥â¥¸¥åー¥ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤é¡¢Åö¼Ò¤Ï¤¹¤ê¹ç¤ï¤»½Å»ë¤ÎÆüËÜ·¿¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¿Íºà¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤âºþ¿·¤·¤Æ¡ÖÁ´°÷ÀïÎÏ²½¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·½É¤ËÂ³¤¡¢7·î¤Ë¤ÏµþÅÔ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¡¢À¤³¦¤ÇÌó50¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥ó ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥°¥ëー¥×¤È¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ÈÎÇä¤ä±¿±ÄÌÌ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£30Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¿·µ¬15Å¹ÊÞ¡¦Ìó4000¼¼¤Î±¿±Ä¼õÂ÷¡×¤Ï½½Ê¬¤ËÃ£À®²ÄÇ½¤ÊÌÜÉ¸¤À¡£
¡¡¹¥¶·¤Ê¤¬¤éÂ¿Ë»¡£¡ÖÆ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ë¡×¤¿¤á¡¢±ü¤µ¤ó¤È¼«Âð¶á¤¯¤Î¾ÅÆî¤Î³¤´ß¤òÊâ¤¡¢½µËö¤Ï¥è¥¬¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð¤¦¡£
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¼ÒÄ¹·óCEO¡¦Æ£ÁÒ¾°¡Ö10Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇä¾å¹âºÇ¹â¤ò¹¹¿· ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë²»³Ú¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡×
¡¡2023Ç¯4·î¤Ë¸½ºß¤Î¼ÒÌ¾¤ËÊÑ¹¹¡¢±¿±Äµ¡Ç½¤ËÆÃ²½¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¡Ö¶Ë¤á¤Æ½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¡ÖÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー¡×¤Ë³«¶È¤·¤¿2¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍµÒ¤òÃæ¿´¤Ë¹â²ÔÆ¯¤ò°Ý»ý¡£»¥ËÚ¤È½ÂÃ«¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥È¥êー¥à¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä²Æì¡¦À¥Ä¹Åç¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤â¹¥Ä´¤À¡£
¡¡·üÇ°ºàÎÁ¤Ï°ÙÂØÊÑÆ°¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤ä¹©»öÈñ¹âÆ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃÙ¤ì¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖË¬ÆüµÒ¤Ï·øÄ´¡£°ÙÂØ¤â±ß¹â·¹¸þ¤Ç¤Î¤è¤êÌá¤·¤Ï¤Ê¤¯¡¢120±ß¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤ÏÄì·ø¤¤¡×¤È¸«¤ë¡£¤Þ¤¿¹©»öÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª·ï¤Î³ÍÆÀ¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£±¿±Äµ¡Ç½¤Ø¤ÎÆÃ²½¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¡£¡ÖÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Á¥§ー¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ°÷À©ÂÚºß·¿¥ê¥¾ー¥È¤ä¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥ó¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ê¸ÄÀ¤¢¤ë¡Ë¡×¤È´§¤·¤¿Éý¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥É·²¤¬ÀïÎ¬¤Î¶¯¤ß¤À¡£
¡¡³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÐÅ¹¹¶Àª¤Ê¤É¶¥Áè¤â·ã¤·¤¤¤¬¡¢¡ÖÂ¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤è¤ê¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿〝¸ÄÀ²½〟¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡Ö³°»ñ¤¬Äê·¿¥â¥¸¥åー¥ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤é¡¢Åö¼Ò¤Ï¤¹¤ê¹ç¤ï¤»½Å»ë¤ÎÆüËÜ·¿¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¿Íºà¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤âºþ¿·¤·¤Æ¡ÖÁ´°÷ÀïÎÏ²½¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·½É¤ËÂ³¤¡¢7·î¤Ë¤ÏµþÅÔ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¡¢À¤³¦¤ÇÌó50¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥ó ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥°¥ëー¥×¤È¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ÈÎÇä¤ä±¿±ÄÌÌ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£30Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¿·µ¬15Å¹ÊÞ¡¦Ìó4000¼¼¤Î±¿±Ä¼õÂ÷¡×¤Ï½½Ê¬¤ËÃ£À®²ÄÇ½¤ÊÌÜÉ¸¤À¡£
¡¡¹¥¶·¤Ê¤¬¤éÂ¿Ë»¡£¡ÖÆ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ë¡×¤¿¤á¡¢±ü¤µ¤ó¤È¼«Âð¶á¤¯¤Î¾ÅÆî¤Î³¤´ß¤òÊâ¤¡¢½µËö¤Ï¥è¥¬¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð¤¦¡£
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¼ÒÄ¹·óCEO¡¦Æ£ÁÒ¾°¡Ö10Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇä¾å¹âºÇ¹â¤ò¹¹¿· ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë²»³Ú¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡×