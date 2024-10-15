【日本】
鉱工業生産（確報値）（8月）13:30
予想　-3.3%　前回　-3.3%（前月比)
予想　-4.9%　前回　-4.9%（前年比)
予想　N/A　前回　2.5%（設備稼働率・前月比)

【英国】
ILO失業率（8月）15:00
予想　N/A　前回　4.1%（ILO失業率)

雇用統計（9月）15:00
予想　N/A　前回　4.7%（失業率)
予想　N/A　前回　2.37万件（失業保険申請件数)

【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（10月）18:00
予想　N/A　前回　3.6（ZEW景況感指数)

【南アフリカ】
SACCI景況感指数（9月）18:30
予想　N/A　前回　109.1（SACCI景況感指数)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）21:30
予想　0.0　前回　11.5（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（9月）21:30
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前月比)
予想　1.9%　前回　2.0%（前年比)

【NZ】
消費者物価指数（2024年 第3四半期）16日06:45
予想　N/A　前回　0.4%（前期比)
予想　N/A　前回　3.3%（前年比)

※予定は変更することがあります