400Ç¯¤ÎÎò»Ë¸Ø¤ë½É¾ìÄ®¡¦ÆàÎÉ°æ½É¤ËÅìµþ¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬É×ºÊ¤Ç°Ü½»¡£Ä®²È¤Î²þ½¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¡¢Îò»ËÅª½¸Íî¤Ç¿Í¤È´Ø¤ï¤êÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¡Ä¹Ìî¸©±ö¿¬»Ô
¹¾¸Í»þÂå¤Î¸Þ³¹Æ»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿Ãæ»³Æ»¤Ë¤Ï¡¢69¤Î½É¾ìÄ®¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î»³´Ö¤Ë¤¢¤ëÆàÎÉ°æ½É¡ÊÄ¹Ìî¸©±ö¿¬»ÔÆàÎÉ°æ¡Ë¤Ï¡¢Á´Ä¹1km¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¹¾¸Í»þÂå¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤¬»Ä¤ë¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇÄ¹¤Î½É¾ìÄ®¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ±½É¤¬ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Î·úÊª¤Ç±Ä¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆàÎÉ°æ½É¤Ï¡¢¹¾¸Í¾ð½ï¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡£
¤½¤ó¤ÊÆàÎÉ°æ½É¤ÎÊÂ¤Ó¤ËÎ©¤ÄÄ®²È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Åìµþ¤«¤é¤´É×ºÊ¤Ç°Ü½»¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÄ®²È¤¬Ï¢¤Ê¤ëÆàÎÉ°æ½É¤ÎÉ÷·Ê¡£Ì±½É¤ä¿©»ö½è¡¢ÅÚ»º²°¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡¿É®¼Ô¡Ë
ÆàÎÉ°æ½É¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÄ®²È¤È¤·¤Æ¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¸µ¶û¡Ê¤¯¤·¡ËÌä²°¤ÎÃæÂ¼Å¡¡£°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÆâÉô¤Î¸«³Ø¤¬²ÄÇ½¡Ê»£±Æ¡¿É®
»³ËÜ°êÌé¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë
³ÚÅ·³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Ä¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£UX¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎËµ¤é¡¢²ÖÆ»²È¤ä»³³Ù¿®¶Ä¤Î¹Ô¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢È¾À»È¾Â¯¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£HCD-NetÉ¾µÄ°Ñ°÷¡£Ä¹Ìî¸©ºß½»¡£
¤´É×ºÊ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½É¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡Ê»£±Æ¡¿É®¼Ô¡Ë
¾ò·ï¤Ï¼«Á³¤È¤Î¶á¤µ¤ÈÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡£ÆàÎÉ°æ¤ØÃ©¤êÃå¤¤¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³
»³ËÜ°êÌé¤µ¤ó¤¬ÆàÎÉ°æ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤´¤í¡£UX¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆIT¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿°êÌé¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿»Å»ö¤¬¤«¤¿¤Á¤È¤·¤Æ»Ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢µõ¤·¤¯»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤Ë¤«¤·¤éÊª¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î»þ¤Ëµò¤ê¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²ÖÆ»¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¤Ë¤¤¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È²Ö¤ò¤¤¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç²Ö²°¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë²ÖÆ»¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢»³¤Î¤½¤Ð¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬°Ü½»¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤â°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½µ¤Ë1²ó¤ÏÅÔ¿´¤Ë½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÄÌ¶Ð¤â¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÇÊª·ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
»³ÊÂ¤ß¤Î¹ç´Ö¤ËÄÌ¤µ¤ì¤¿µìÃæ»³Æ»¡£½¸Íî¤ÈÊÂ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àî¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡¿É®¼Ô¡Ë
¤Ï¤¸¤á¤«¤é¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤ß¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°êÌé¤µ¤ó¡£¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦Êª·ï¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢ÆàÎÉ°æ¤ÎÊª·ï¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹Ô¤Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÉÔÆ°»º¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¸«¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¸Å¤¤²È¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ê¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë»³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤¹¤°¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Êª·ï¤ÎÆâ¸«¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤È¤â¤¦1¸®¡¢ÆàÎÉ°æ½É¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ï¸«¤º¤Ë1²ó¤ÎÆâ¸«¤Ç·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤ÏÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Éô²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Å¤¤Ä®²È¤â¼ê¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤À¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
·úÊª¤Î²þ½¤Àß·×¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦3¿ÍÁÈ¤Î·úÃÛ²È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ä¥Ð¥á¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Ä¤Ë°ÍÍê¡£
¡Öµï´Ö¤ÎÅ·°æ¤ËÅ·Áë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò»Ä¤·¤ÆÎÉ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÂåÉ½¤Î»³Æ»Âó¿Í¤µ¤ó¤¬SNS¤Ç¡¢¸÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤´ÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆàÎÉ°æ½É¤Ï½ÅÍ×ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³°´Ñ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¹¾¸Í»þÂå¤ÎÄ®²È¤òº£¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀßÈ÷¤Î¹¹¿·¤äÃÇÇ®ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¤³¤ÎÄ®²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°êÌé¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¡¢ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤¹¤ë»Å»öÉô²°¡£±ü¤ÎÊÉ¤ËÀß¤¨¤é¤ì¤¿¼ýÇ¼¤Ï¡¢²þ½¤Á°¤«¤é¤¢¤ë¤â¤Î¡Ê»£±Æ¡¿É®¼Ô¡Ë
Å·Áë¸«¾å¤²¡£·úÊªÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Áë¤Î¤Ê¤¤µï¼¼¤Ë¸÷¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡¿É®¼Ô¡Ë
¹¬¤¤¡¢É¸¹â¤â¹â¤¯¿¹ÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆàÎÉ°æ½É¤ÏÅìµþ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È²Æ¤Î½ë¤µ¤Ï¤µ¤Û¤É¸·¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Åßµ¨¤ÎÂÐ±þ¤òÃæ¿´¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤ËÃÇÇ®¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¥á¥¤¥ó¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¤È¤Ê¤ë²Õ½ê¤Ë¸ÂÄê¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥óÀßÈ÷¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ç°´ê¤À¤Ã¤¿Å·Áë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¤êÄí¤Ï¸µ¤Î»ý¤Á¼ç¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ûÂ¸¤Î¾²¤òÅ±µî¤·¤Æ·úÃÛÅö½é¤ÎÅÚ´Ö¤Î»Ñ¤Ë¡£ÊÉ°ìÌÌ¤ËËÜÃª¤òÀßÃÖ¤·¡¢¿ôÀéºý¤ÎËÜ¤¬ÊÂ¤Ö¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑËÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌÌËÜÃª¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÄÌ¤êÄí¡£ËÜÃª¤Ë¤Ï²ÖÆ»¤äÅ¯³Ø¤ÎËÜ¤Ê¤É¡¢¼ñÌ£¤ÎËÜ¤¬ÊÂ¤Ö¡Ê»£±Æ¡¿É®¼Ô¡Ë
½¸Íî¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ç¸«½Ð¤·¤¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý
ÆàÎÉ°æ½É¤Ø¤Î°Ü½»¤òÂ¨·è¤·¤¿°êÌé¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ü½»¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆàÎÉ°æ½É¤ÎÄ®²È¤Ï¡¢¶õ¤²È¤¬½Ð¤Æ¤âÌÇÂ¿¤ËÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ËÄê½»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢¤ªËß¤Ë²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë¤¿¤á¤Î²È¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢¼êÊü¤µ¤º¤Ë»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Á¤Ç½é¤á¤Æ¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°ìÈÌ¸þ¤±¤ËÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Ä®²È¤Ç¤·¤¿¡£½¸Íî¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ë¶á¤¤°Ü½»¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤Á¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤â¤É¤¦ÀÜ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¡¢µ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö½¸Íî¤Î¹Ô»ö¤Ï¡¢³§¤µ¤ó»Å»ö¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤¹¤ë¤Û¤É¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¤Ê¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÍ¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âå¡¹¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤Æ¤Þ¤Á¤Ø¤Î°¦Ãå¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÊÝ¼éÅª¤Ê¶õµ¤´¶¤¬°Ü½»¼Ô¤òÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬¤Þ¤Á¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£Ãæ»³Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤Ë¤Ï²Ð»ö¤Ç¤Þ¤Á¤´¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤¬¼é¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾ÃËÉÃÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤Þ¤Á¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ïÅª¤ÊËÉ²Ð°Õ¼±¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
½¸ÍîÆâ¤ËÅÀ¡¹¤ÈÀß¤±¤é¤ì¤¿¿å¾ì¡£À¸³èÍÑ¿å¤äËÉ²ÐÍÑ¿å¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¡£ËÉ²Ð¤Î¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨¤¬Ä®ÊÂ¤ß¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡¿É®¼Ô¡Ë
°ì¸«»÷¤¿·úÊª¤¬ÊÂ¤ÖÄ®ÊÂ¤ß¤â¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤Ä¤¯¤ê¤¬°Û¤Ê¤êÉôÊ¬Åª¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Ç¯Âå¤Ë¤è¤ê·úÊª¤Î¹â¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤Û¤ÉÇØ¤¬Äã¤¤¡Ê»£±Æ¡¿É®¼Ô¡Ë
ÆàÎÉ°æ½É¤Ø°Ü½»¤·¤Æ¤«¤éºÇ½é¤Î2¡¢3Ç¯¤Ï¡¢½¸ÍîÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Ô»ö¤Ø¤Î»²²Ã¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼«¼£²ñ¤ÎÌò³ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²áÅÙ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿½¸ÍîÆâ¤Ç¤ÏÃæ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¾¡¼ê¤Ë¸¼´Ø¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Ê¤É¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¤â´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤â¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»Å»öÃæ¤Ê¤Î¤ËÍÑ»ö¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤ª¸ß¤¤¤Ëµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°Ü½»¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Êë¤é¤·¤ËÂÐ¤¹¤ëÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ëÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÖÆ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°Ü½»¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤Þ¤Á¤Ë»Ä¤ë»³³Ù¿®¶Ä¤ÎÊ¸²½¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤¿¤³¤í¤È¤Ï¼«Á³¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤¬º¬ËÜÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢½¸Íî¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î²È¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¶õ¤²È¤¬½Ð¤Æ¡¢½¸ÍîÆâ¤Ç¼Ú¤ê¼ê¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¼ç¤ËÈËË»´ü¤Î½µËö¤Ë³«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÉÇñµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¡¢½É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍ§¿Í¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¤·¤«³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¯²Ô¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂÆþ¤ê¤Î¤¢¤ë¼ñÌ£¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¶È¤Î¤â¤ÁÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½¸Íî¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤â¤Þ¤¿¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¼«Âð¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¡£±¢±Æ¤Î¿¼¤¤¸Å·úÃÛ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡¿É®¼Ô¡Ë
°êÌé¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿²Ö¤ÎºîÉÊ½¸¡ØPost-Mortem Portraits¡Ù¡£Æü¾ï¤ÎÀ¸¤±²Ö¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇµÏ¿¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£¡Êwakamatsu ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
°êÌé¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤ë¸Å¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ë¶ìÏ«¤äÃÏÊýÊë¤é¤·¤Î´î¤Ó¤Ï¡¢ÆàÎÉ°æ¤Ë¸Â¤é¤ºÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÃÏÊý¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°êÌé¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¸«½Ð¤·¤¿Êë¤é¤·¤ÎË¤«¤µ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤òÀ¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¼èºà¶¨ÎÏ
Fumiya Yamamoto
wakamatsu
¥Ä¥Ð¥á¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Ä
(¥í¥ó¥í¥Ü¥Ê¥Ú¥Æ¥£)