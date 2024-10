先週11日から劇場公開中の映画『室井慎次 敗れざる者』の後付け映像で明らかとなった『室井慎次 生き続ける者』(11月15日公開)の新キャストと、最新予告が解禁となった。最悪の猟奇殺人犯、日向真奈美(小泉今日子)の再登場のほか、室井と暮らすリク(前山くうが・前山こうが)の父親・柳町明楽役で加藤浩次が初出演する。1997年1〜3月に放送された連続ドラマから始まり、スペシャルドラマや映画シリーズで描かれてきた『踊る大捜査線』の世界、キャラクターがちゃんと生き続け、あらゆる出来事はつながっていて、お互いに影響を与え合っていることが示された『室井慎次 敗れざる者』。

現場の捜査員のために粉骨し、警察の組織改革に挑むなど、波乱に満ちた警察人生を歩んできた室井慎次。しかし、27年前の“青島と室井の約束”を果たせなかったことを悔やみ、定年退職を待たずに警察を辞めてしまう。故郷・秋田に帰った室井は、「事件の被害者家族・加害者家族を支援したい」という想いで、少年たちと穏やかに暮らし始めた。そんな中、室井の前に謎の少女が現れる。名前は日向杏(福本莉子)。『踊る大捜査線 THE MOVIE』に初登場し、『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!』で再び事件を起こした猟奇殺人犯、日向真奈美(小泉今日子)の娘だった。彼女の来訪とともに、他殺と思われる死体の第一発見者となる室井。その死体は、かつて室井が捜査副本部長として担当した、レインボーブリッジ事件(『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』)の犯人だった。「これは室井さんの事件でもある」「室井よ、警察に戻ってこい…」。警察を辞めた室井を、事件が追いかける。そして、『室井慎次 敗れざる者』で明らかになったリクの父親・柳町明楽役の加藤。刑期を終えて出所した父親・柳町に、里親・室井が凄まじい勢いで詰め寄っていく。全てはリクを守るため。雪の中、2人の親が、険しい表情で対峙する。さらに、不気味な笑顔を浮かべ、怪しい動きを見せていた日向杏とガラス越しに対面する日向真奈美。母と娘、2人は一体何を企んでいるのか?映像の後半は、事件の喧騒から一転、人生の先輩として子どもたちに生き方を説く室井。「お前たちは大人になる、そこから先は自分の足で歩いていくんだ。」「生きる力を持て。」。室井慎次は子どもたちに何を見せ、何を伝え、何を残すのか。警察で果たせなかった「約束」は、生き続けるのか。11日より、全国の映画館(一部劇場をのぞく)に順次掲出されている最新ポスタービジュアルも解禁。長い警察キャリアで蓄積した経験と苦悩、歴史の深さを感じさせる眉間。どこか感傷的な、それでいて真っすぐな、穏やかながら秘める熱い想いが感じられる目。これまで室井慎次の姿が少しずつあらわになってきたが、今回の『室井慎次 生き続ける者』ポスターは、ついに室井慎次の顔が解禁。『THE MOVIE2』で室井が放った「現場の君たちを信じる。」警察を辞めた今も想いは変わらぬようだが、その口取りは重く、間が感じられるこの言葉。そして、穏やかとも険しいとも取れる、達観したような表情を見せる室井慎次を、さまざまな事件を捜査してきた警察時代の自分と、本作で絡むたくさんの人物が取り囲う。「君たち」とは、誰なのか…? 室井慎次がこの言葉に乗せた思いとは…?