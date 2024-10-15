板倉滉「絶対に勝ちたい。チーム全体の守備意識が高い」【サッカー W杯最終予選】



【動画】板倉滉インタビュー｜https://youtu.be/MEH1xKuH0Ec

北中米ワールドカップアジア最終予選を3戦全勝。14ゴール0失点と絶好調のサッカー日本代表が15日にホーム（埼玉スタジアム2002）で行われるオーストラリア戦に向けてのトレーニング後、取材に応じた。

守備の要・板倉滉（27＝ボルシア・メンヘングラートバッハ）、守護神・鈴木彩艶（22＝パルマ）、そしてウイングバックとして攻守に躍動する伊東純也（31＝スタッド・ランス）。

それぞれアウェーでのサウジアラビア戦を振り返り、4連勝がかかる、第4戦のオーストラリア戦に向けて意気込みを語った。

＜日本代表 招集メンバー＞

【GK】

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

谷晃生（FC町田ゼルビア）

鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

【DF】

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シントトロイデンVV／ベルギー）

板倉滉（ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ）

町田浩樹（ユニオン・サンジロワーズ／ベルギー）

瀬古歩夢（グラスホッパーCZ／スイス）

菅原由勢（サウサンプトンFC／イングランド）

望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

関根大輝（柏レイソル）

【MF/FW】

遠藤航（リバプールFC／イングランド）

伊東純也（スタッド・ランス／フランス）

南野拓実（ASモナコ／フランス）

守田英正（スポルティングCP／ポルトガル）

大橋祐紀（ブラックバーン・ローヴァーズ／イングランド）*

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

三笘薫（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC／イングランド）

小川航基（NECナイメヘン／オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

旗手怜央 ハタテ レオ（セルティック／スコットランド）

堂安律（SCフライブルク／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

久保建英（レアル・ソシエダード／スペイン）

藤田譲瑠チマ（シントトロイデンVV／ベルギー）

※初招集

＜日本代表 W杯最終予選 試合日程＞

2024年9月5日（木）

第1節：日本 7-0 中国

2024年9月10日（火）

第2節：バーレーン 0-5 日本

2024年10月10日（木）

第3節：サウジアラビア 0-2 日本

2024年10月15日（火）

第4節：日本 - オーストラリア

2024年11月15日（金）

第5節：インドネシア - 日本

2024年11月19日（火）

第6節：中国 - 日本

2025年3月20日（木）

第7節：日本 - バーレーン

2025年3月25日（火）

第8節：日本 - サウジアラビア

2025年6月5日（木）

第9節：オーストラリア - 日本

2025年6月10日（火）

第10節：日本 - インドネシア