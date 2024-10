俳優の賀来賢人が13日、インスタグラムを更新。白髪&無精ひげの近影を公開すると、ファンから称賛の声が集まった。賀来が「しらががががががが、、、」と投稿したのは自身のソロショット。写真には無精ひげを生やし、髪もセットしていない賀来の姿が収められていて、前髪のあたりには白髪がチラホラ。35歳になった今年は、4月に映像制作会社を設立し、俳優としてもドラマ『龍が如く〜Beyond the Game〜』(Amazon Prime Video)の配信や映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜』の公開も控えている賀来。彼の白髪&無精ひげ姿はファンに好評のようで「かっこいいです!」「爆イケ」「ワイルドさアップしたんじゃないかしら!!!」といったコメントが多数寄せられている。引用:「賀来賢人」インスタグラム(@kento_kaku)