»³Ãæ¿µ²ð»á¤¬½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅ·¿´¤Ë¡ÖÁê¼ê¤ò¸«²á¤®¤¿¡£Â¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¡×º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ï
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄê£±£°²óÀï¡¡¡ûÆ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÈ½Äê¡ËÆ±µé£²°Ì¥¸¥§¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥¢¥·¥í¡ü¡Ê£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¡È¿ÀÆ¸¡ÉÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£¶¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£µÏ¢¾¡¤Ç½é¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¸¢¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡££×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¡¢¥¸¥§¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥¢¥·¥í¡Ê£²£³¡Ë¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á¤ËÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¡££¹²ó¤Î¥À¥¦¥óÃ¥¼è¤Ê¤É¤ÇÂçº¹¤ò¤Ä¤±¡¢¼«¿È½é¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¼çÍ×£´ÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬À¤³¦²¦ºÂ¤òÆÈÀê¤¹¤ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤ÎÀ¤³¦½éÄ©Àï¤ò²þ¤á¤ÆÀë¸À¤·¤¿¡£¡Ê´Ñ½°£±Ëü£±£°£°£°¡Ë
¡¡¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡Å·¿´¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤òÁÀ¤¦¥¢¥·¥í¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤«¡¢Á°È¾¤ÏÆ°¤¤¬¹Å¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼ê¤â³Ú¤Ë½Ð¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢½øÈ×¤Ï¤Ù¤¿Â¤Ë¤Ê¤êÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ï¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥·¥í¤Ï¾ï¤ËÂÇ¤Á½ª¤ï¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Å·¿´¤Ï¥¸¥ã¥Ö¤ò½Ð¤·¤Å¤é¤¯¡¢Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤ä¤Ï¤êÁê¼ê¤è¤êÀè¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢¥ê¥º¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î²ò·èºö¤À¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¸¥ã¥Ö¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ò¸«²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥·¥í¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤¤¤¤¥Õ¥Ã¥¯¤ò·Ù²ü¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·Â¤Ç¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸åÈ¾¤ÏÁ°¤Î¼ê¡Ê±¦¡Ë¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¾å²¼¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¡¢Áê¼ê¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËµÍ¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÅ·¿´¤ÏÊÊ¤Î¤¢¤ë¶¯¤¤Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¹¶·â¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤À¡£Á°²ó£··î¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹Àï¤Ç¸«¤»¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¤¥ó¤«¤é¤Îº¸¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤Î±¿¤Ó¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤¤¤¤Â¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦»³Ãæ¿µ²ð¡Ë