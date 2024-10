GLAYの最新アルバム『Back To The Pops』が、初週2.6万枚を売り上げ、10月15日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、初登場1位を獲得した。GLAYが同ランキングで1位を獲得するのは、2021年10月18日付『FREEDOM ONLY』以来3年ぶり。通算17作目となった。本作は今年デビュー30周年を迎えたGLAYの最新アルバム。「30年目のデビューアルバム」と題して自身の原点=80〜90年代の日本ロックを見つめ直した14曲が収録されている。なお、GLAYは本作を引っ提げた全国アリーナツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』の開催を予定している。<クレジット:オリコン調べ(2024年10月21日付:集計期間:2024年10月7日〜13日)>