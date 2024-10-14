ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤ÎÂç¸ý·ÂÉ¸½à¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¡ÖXF16-55mmF2.8 R LM WR¡×¤¬¡ÈII·¿¡É¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¡¼þÊÕ²è¼Á¤Î¸þ¾å¤ä¿§¼ýº¹¤òÄã¸º¡¡¤·¤«¤âÌó250g·ÚÎÌ¤Ë
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Ï¡¢X¥Þ¥¦¥ó¥ÈºÎÍÑ¤ÎÂç¸ý·ÂÉ¸½à¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¡Ö¥Õ¥¸¥Î¥ó¥ì¥ó¥º XF16-55mmF2.8 R LM WR II¡×¤ò12·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¿äÄêÇä²Á¤Ï18Ëü9,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
2015Ç¯2·îÈ¯Çä¤Î¡ÖXF16-55mmF2.8 R LM WR¡×¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¤·¤¿À½ÉÊ¡£¸÷³ØÀÇ½¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾®·¿·ÚÎÌ²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¶ÀÅû¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥¸¤òÇÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢XF¥ì¥ó¥º¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¾åµé¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
APS-C¥µ¥¤¥ºÁêÅö¤Î¥¤¥áー¥¸¥µー¥¯¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¸½à¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤Ç¡¢35mmÈ½´¹»»¤Ç¤Î¾ÇÅÀµ÷Î¥¤Ï24-84mmÁêÅö¡£¥ºー¥àÁ´°è¤Ç³«ÊüF2.8¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥ó¥º¹½À®¤ÏÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º4Ëç¡¢¥¹ー¥ÑーED¥ì¥ó¥º1Ëç¡¢ED¥ì¥ó¥º3Ëç¤ò´Þ¤à11·²16Ëç¡£²è¼ÁÌÌ¤Ç¤Ï¼þÊÕÉô¤Î²òÁüÅÙ¸þ¾å¡¢¿§¼ýº¹¤ÎÍÞ°µ¡¢±ß¥Ü¥±¤ÇÀ¸¤¸¤ëÎØÂÓÌÏÍÍ¤ÎÄã¸º¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¹Ê¤ê±©º¬¤ÎËç¿ô¤¬Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤éÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£9Ëç¤«¤é11Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¤Ï30cm¡£ºÇÂç»£±ÆÇÜÎ¨¤Ï0.2ÇÜ¡£
¶ÀÅû¤Ï12¥«½ê¤Ë¥·ー¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿ËÉ¤¸¤ó¡¦ËÉÅ©¹½Â¤¡£－10¡î¤ÎÂÑÄã²¹ÀÇ½¤âÍ¤¹¤ë¡£ºÇÁ°ÌÌ¤Î¥ì¥ó¥º¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ÃÁÇ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÙû¿å¡¦ËÉ±øÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
½ÅÎÌ¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤Î655g¤ËÂÐ¤·¤Æ410g¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÉý¤Ê·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Ä¹¤â11mmÃ»½Ì¤·¤¿¡£
FUJIFILM X-H2¤ËÁõÃå
FUJIFILM X-T5¤ËÁõÃå¥ì¥ó¥º¹½À®¡§11·²16Ëç¡ÊÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º4Ëç, ED¥ì¥ó¥º3Ëç,¥¹ー¥ÑーED¥ì¥ó¥º1Ëç) ¾ÇÅÀµ÷Î¥¡§16-55mm¡Ê35mmÈ½´¹»»24-85mmÁêÅö¡Ë ³«Êü¹Ê¤ê¡§F2.8 ºÇ¾®¹Ê¤ê¡§F22 ¹Ê¤ê±©º¬Ëç¿ô¡§11Ëç¡Ê±ß·Á¹Ê¤ê¡Ë ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¡§30cm ºÇÂç»£±ÆÇÜÎ¨¡§0.21ÇÜ¡ÊË¾±óÃ¼¡Ë ³°·ÁÀ£Ë¡¡§Ìó¦Õ78.3mm¡ß95mm ¼ÁÎÌ¡§Ìó410g