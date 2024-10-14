º£µ¨¤Î¡É¥×¥ì¥ß¥¢No.1¿·ÀïÎÏ¡É¤Ï¥µ¥ó¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤ë¡©¡¡ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡×¤ÈÉ¾²Á¤â
¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Çº£²ÆºÇ¹â¤Î¿·ÀïÎÏ¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£
º£²ó±Ñ¡ØThe Guardian¡Ù¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ëº£µ¨ºÇ¹â¤Î¿·ÀïÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î1°Ì¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿FW¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØWhoScored¡Ù¤ÎÊ¿¶ÑºÎÅÀ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥Á¥ç¤ÎÊ¿¶ÑºÎÅÀ¤Ï7.32ÅÀ¤À¡£Ê¿¶ÑºÎÅÀ¤Ï½Ð¾ì¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎºÎÅÀ¤À¤±¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÍ¥Îô¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë2°Ì¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àFW¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥é¥ó¥±¡Ê7.22¡Ë¡¢3°Ì¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¿¥¦¥óDF¥À¥é¡¦¥ª¥·¥§¥¤¡Ê7.18¡Ë¡¢4°Ì¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óFW¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥¨¡Ê7.17¡Ë¡¢5°Ì¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹DF¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ï¡Ê7.11¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥µ¥ó¥Á¥ç¤Ï¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÇÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£