¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢KOC»Ê²ñ¤ÇÉÍÅÄ¤¬¡ÈÂçË½¤ì¡É¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024¡×¤Î»Ê²ñ¤Ç¡ÈÂçË½¤ì¡É¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿³ºº°÷¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤¨¤¨¤«¤Ã¤³¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¬¤¢¤ë¤ï¤±?²¶¤é¤Ï¡¢¤Õ¤ï¡¼¤Ã¤È½Ð¤µ¤ì¤Æ¤µ¡×¤Ê¤É¤È¡ÈÉÔËþ¡É¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Ë¡ÈÌµÃã¤Ö¤ê¡É¤Ç2ÅÙ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ë¤á¤Ä¤¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÂà¾ì¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂç¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤¹¤È¡Ö²¶¤â¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿!¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿Åèº´ÏÂÌé¤¬¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢²°ÉßÍµÀ¯¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Ç¯¡¹¡¢À¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤ª¤ë?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡²°Éß¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥«¥ó¥Ú½Ð¤¹¤ÎÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤ó¤Í¤ó¤Ç!¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢Åèº´¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¾¾ËÜ¡Ê¿Í»Ö¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¡ÈÊ³Æ®¡É¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£