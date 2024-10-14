¾®·ª½Ü¡õÅÄÃæ·½¤é¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂç±¿Æ°²ñ¡¡È¯É½¤Ë¶Ã¤¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤«¤È¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢ÅÄÃæ·½¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬¡¢»öÌ³½ê½é¤È¤Ê¤ë¡È¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤Ï¡ØTristone Fan Fes 2025 ¡ÁUNDOKAI¡Á¡Ù¡£¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¤Î½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬4¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¤Ç±¿Æ°²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¾®·ª¤µ¤ó¡¦ÅÄÃæ¤µ¤ó¡¦°½Ìî¹ä¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¡¦À¶ÄÍ¿®Ìé¡Ê41¡Ë¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¡¢¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê¾®·ª¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¡ÊÅÄÃæ¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê°½Ìî¥Á¡¼¥à¡Ë¡¢»ç¡ÊÀ¶ÄÍ¥Á¡¼¥à¡Ë¤Î4¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®·ª¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¶áÇ¯¡¢¸Ä¡¹¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç³§¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¤È¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¾¤Î¼ÔÃ£¤ÎºÍÇ½¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÌã¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¶¦Í¤·¤¢¤¤¡¢¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¸µ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ä¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Ö±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¡¢¡ÖÅöÆü¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼Ãå¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡Á´Á³¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ú¾®·ª¥Á¡¼¥à¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡Û
¾®·ª½Ü¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¡¿ºä¸ý·òÂÀÏº¡ÊÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¡¿ÌÚ²¼À²¹á¡¿KEIKO¡¿ºç¸¶ÍÆá¡¿ºùÌÚ·ò°ì¡¿ÅÄËÒ¤½¤é¡¿ÃæÂô¸µµª¡¿ÈõÇ·ÄÅÎÖÂÀÏº¡¿Á°¸¶Þæ¡¿ËÒÌî±©ºé¡¿»³¸ý¾Í¹Ô
¡ÚÅÄÃæ¥Á¡¼¥à¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡Û
ÅÄÃæ·½¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¡¿Ìðºê¹¡ÊÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¡¿½©Ã«°êÊã¡¿Àõ¹á¹ÒÂç¡¿°Ë粼±¦Åµ¡¿ÂçÀ¾ÎéË§¡¿¹õºê¥ì¥¤¥Ê¡¿¾®ÎÓÎ¼ÂÀ¡¿ÎëÇ·½õ¡¿Â¿´ôÀîÍµÈþ¡¿ÅìÌî°¼¹á¡¿µÜÀî½ÕºÚ¡¿¥ì¥¤¥Ë
¡Ú°½Ìî¥Á¡¼¥à¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡Û
°½Ìî¹ä¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¡¿´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡ÊÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¡¿Áó°æÍÛÆà¡¿²ÃÆ£ºÚÄÅ¡¿¾®À¾ºù»Ò¡¿ÌÚÈ¨Îµ¡¿¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¿À÷Ã«È»À¸¡¿ÆóµÜ·ÄÂ¿¡¿ÍÕ»³¾©Ç·¡¿¸¶ºÚÇµ²Ú¡¿Ê¡»³æÆÂç¡¿´Ý»³½ãÆà
¡ÚÀ¶ÄÍ¥Á¡¼¥à¡Ê»ç¡Ë¡Û
À¶ÄÍ¿®Ìé¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¡¿ÀÖÁ¿±ÒÆó¡ÊÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¡¿³Þ¸¶½¨¹¬¡¿¶âß·ÈþÊæ¡¿ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¿ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¿¹â¶¶ÅØ¡¿ÃæÅÄ·½Í´¡¿miwa¡¿»³ºêÍºÂç¡¿µÈÃ«ºÌ»Ò¡¿¼ãÎÓ»þ±Ñ¡¿¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê