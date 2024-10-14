¡ÖÌÀÆü¤â¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤¡×4»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÎëÌÚºÌ±ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ø¡Ö°ìÁØµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð(¥Ñ¥ë¥Þ)¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
14Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤Î2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ËÁÆ¬15Ê¬´Ö¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»î¹çÁ°Æü¤Î¸ø¼°Îý½¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMF±óÆ£¹Ò(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤Ë·çÀÊ¡£»î¹çµ¯ÍÑ¤âÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÎëÌÚ¡£¤³¤³¤Þ¤ÇºÇ½ªÍ½Áª3»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤ÇÃæ¹ñÂåÉ½Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¡Ö²û¤«¤·¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢Àè·î¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÁØµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ëÃæ¤ÇÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê´¶³´¿¼¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤È¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÌÜ²¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¤³¤³¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð4Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥Á¡¼¥à¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÌÀÆü¤Î»î¹ç¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Î¾¡Íø¤òÌÀÆü¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç2Ï¢Àï¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹â¤µ¤¬Éð´ï¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¥¯¥í¥¹¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È°ã¤Ã¤Æ¹â¤µ¤¬¤è¤ê¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¨¤ë¤«¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡Íø¤·¡¢ÃæÈ×¤Î¥Ü¡¼¥ë²ó¼ý¤â½ÅÍ×¤À¤È¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤âµ±¤¤¤¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¥Ã¥¯ÎÏ¡£¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ï¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¤âÎ¢ÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¡£1È¯ÌÜ¤ÇÌ£Êý¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¨¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤ë¥¥Ã¥¯¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÍ½Áª10»î¹ç¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ºÅÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤¯¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÌµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÆü¤â¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¼ºÅÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸å¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¤Ç¡¢Ê£¿ô¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¾¡Íø¤òÁ°Äó¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ºÅÀ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ºÅÀ¤·¤Æ¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤·¤¿¡£
º£¤ÏÀµ¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤À¤¬¡¢GK¥Á¡¼¥à¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î3¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
3¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎëÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾ï¤ËÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¶¥Áè¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤Ï2¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
14Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤Î2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ËÁÆ¬15Ê¬´Ö¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»î¹çÁ°Æü¤Î¸ø¼°Îý½¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMF±óÆ£¹Ò(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤Ë·çÀÊ¡£»î¹çµ¯ÍÑ¤âÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤ÇÃæ¹ñÂåÉ½Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¡Ö²û¤«¤·¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢Àè·î¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÁØµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ëÃæ¤ÇÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê´¶³´¿¼¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤È¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÌÜ²¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¤³¤³¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð4Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥Á¡¼¥à¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÌÀÆü¤Î»î¹ç¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Î¾¡Íø¤òÌÀÆü¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç2Ï¢Àï¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹â¤µ¤¬Éð´ï¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¥¯¥í¥¹¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È°ã¤Ã¤Æ¹â¤µ¤¬¤è¤ê¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¨¤ë¤«¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡Íø¤·¡¢ÃæÈ×¤Î¥Ü¡¼¥ë²ó¼ý¤â½ÅÍ×¤À¤È¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤âµ±¤¤¤¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¥Ã¥¯ÎÏ¡£¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ï¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¤âÎ¢ÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¡£1È¯ÌÜ¤ÇÌ£Êý¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¨¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤ë¥¥Ã¥¯¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÍ½Áª10»î¹ç¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ºÅÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤¯¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÌµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÆü¤â¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¼ºÅÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸å¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¤Ç¡¢Ê£¿ô¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¾¡Íø¤òÁ°Äó¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ºÅÀ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ºÅÀ¤·¤Æ¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤·¤¿¡£
º£¤ÏÀµ¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤À¤¬¡¢GK¥Á¡¼¥à¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î3¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
3¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎëÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾ï¤ËÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¶¥Áè¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤Ï2¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£