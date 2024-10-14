¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¡©µå¾ìÇú¾Ð¡ªÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ã·Æ£Í§µ®ºÈ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤Î¡ÈÈ¯¸À¡É¤¬ÏÃÂê¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤ºØÆ£¤µ¤ó¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×
10·î5Æü¤Ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ÂÐËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ã·Æ£Í§µ®ºÈ¤Î¡È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡É¤¬¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûµå¾ìÇú¾Ð¡ª¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÍÍ»Ò
¤³¤Î»î¹ç¡¢3-2¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ã·Æ£¤Ï¡¢¤Þ¤º¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î5ÈÖ¡¦°ÂÅÄÍªÇÏ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥¤¥È¤Ø¤Î2¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢Â³¤¯6ÈÖ¡¦ÅÏî´²ÂÌÀ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡¢ÂåÂÇ¡¦ÎëÌÚÂçÃÏ¤ò¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢2»à¤Ë¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤ëÂåÂÇ¡¦°ËÆ£Íµµ¨Ìé¤â¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢»î¹ç½ªÎ»¡£¸«»ö¡¢¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»î¹ç¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çã·Æ£¤Ï¡Ö¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ø¹Ô¤¯¤À¤±¡ª¡Ù¤Ç¤¹¡£ÀèÆ¬¤â½Ð¤Æ¤¹¤´¤¯áã¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤â¤¦¡Ø¹Ô¤¯¤À¤±¡Ù¡£¡Ø¹Ô¤¯¤À¤±¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ê¤ó¤È¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤ºØÆ£¤µ¤ó¡£¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈáÁÔ´¶¤Ê¤¯¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤«¤é¹¥¤¡×¡Öºå¿À¤Ë¤¤¤¿º¢¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¹â¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ó¤ÊÆ²¡¹Åê¤²¤ÆÌÀ¤ë¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤ÈÆü¥Ï¥à¤À¤«¤é¤³¤½³«²Ö¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ëÆâÍÆ¤ÏÁ´¤¯Íý²ò½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÎÉ¤¤¥Ñ¥Ñ¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡£¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¤È¤¢¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÎÆü¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÎÈ¿±þ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡×¡ÖºÇ¶á¤É¤ó¤É¤ó¤æ¤¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡Ø¥Ð¥º¡ª¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Ù¡Ë