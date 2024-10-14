WBC²ñÄ¹¤Þ¤Ç¾×·âTKO¡õV2ÃæÃ«½á¿Í¤ò¼êÊü¤·¾Î»¿¡¡PFP10·æ¤ÎÇË²õÎÏ¤Ë¡Ö¥Ê¥«¥¿¥Ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡×
Amazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÀ¸ÇÛ¿®
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê53.5¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬Æ±µé1°Ì¥Ú¥Ã¥Á¡¦¥½¡¼¡¦¥Á¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¿¥Ê¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Ë6²ó2Ê¬59ÉÃTKO¾¡¤Á¡£¾×·âÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤Ç¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤òÃ£À®¤·¡¢WBC²ñÄ¹¤â¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¿È¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼Æ±»Î¤ÎÂÐ·è¡¢ÃæÃ«¤Ï³«»Ï¤«¤éµ÷Î¥¤òÂ¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åª³Î¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£3²ó¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥Ö¤ò¼´¤ËÍ¥°Ì¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥Á¤â°ú¤«¤º¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¡¢¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï6²ó¤À¡£»Ä¤ê1Ê¬30Ê¬¤Ç¶¯Îõ¤Êº¸¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÌÔ¥é¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¡£¥Ú¥Ã¥Á¤Ë¤¿¤Þ¤é¤ºÉ¨¤ò¤Ä¤«¤»¡¢¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤Êº¸¥Õ¥Ã¥¯¤¬ßÚÎö¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤ÆTKO¾¡¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡WBC¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥¹¥ì¥¤¥Þ¥ó²ñÄ¹¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖWBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¥¸¥å¥ó¥È¡¦¥Ê¥«¥¿¥Ë¤Ë¤è¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£ÌµÇÔ¡¢3³¬µé²¦¼Ô¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î·ø¼Â¤Ê¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¥È¥Ã¥×10¥ê¥¹¥È¸õÊä¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£WBC¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤Ã¤¿²¦¼Ô¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë