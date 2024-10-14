Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢ÍèÇ¯¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤Ø°ÕÍß¡¡ÆüËÜ¿Í²¦¼Ô£´¿Í¡ÖÁ´°÷¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡¡½é¥Ù¥ë¥È¤Ï¡Ö¼¡¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¡×Â¨ÊÖ¾å¤Î°Õ¸þ
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄê£±£°²óÀï¡¡¡ûÆ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÈ½Äê¡ËÆ±µé£²°Ì¥¸¥§¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥¢¥·¥í¡ü¡Ê£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬¡¢¥¸¥§¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥¢¥·¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë£³¡½£°È½Äê¾¡¤Á¤·¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ£µÀïÌÜ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¿Ê¤ß¡¢£¹²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª£±£°²ó¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Çº¸ÌÜ¤Î¾å¤òÀÚ¤Ã¤Æ½Ð·ì¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤ÏÃÏ°è¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤ÎÆâµ¬¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢À¤³¦Ä©Àï¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯²¦ºÂ¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¤·¡¢ÍèÇ¯Ãæ¤ÎÀ¤³¦Àï¼Â¸½¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¸µ£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î°ÀÀ¸Î´´²¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤â¡Ö¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿»î¹ç¡£¤É¤Î£´¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¡¢¾¡¤Æ¤ëÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¢¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¡£
¡¡¡ÖÎ¨Ä¾¤ËÁê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸¦µæ¤·¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢£²£°£°Àï°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢£±£°¥é¥¦¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇµÕ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ß¥ÊÅª¤Ë¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¡£Á´Á³º£¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½À¤³¦¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÄ©Àï¸¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì±þ¥Ù¥ë¥È¤ò£±¸Ä³ÍÆÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤°ÊÖ¾å¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¿Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÍèÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÍèÇ¯¤ÎÂ¿Ê¬¤¹¤°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤È£±Àï¤«£²Àï¤«ÃÊ³¬¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Ã¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÍèÇ¯Ãæ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯Ãæ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ä©Àï¸¢¤âÆÀ¤¿¤·¡¢£±Ç¯°Ê¾å¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤«¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¾å¤Ê¤ó¤Ç£Ç£Ï¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×
¡¡¡½£´¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í²¦¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Ã¯¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¤â¤¦Á´°÷¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤¹¤è¤Í¡£¥Ù¥ë¥È¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¤ä¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤¤«¤é¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤óºòÆüÉé¤±¤¿¡Ê°æ¾å¡ËÂó¿¿Áª¼ê¤È¤«¤â¥Ù¥ë¥È¤¬¤¢¤ì¤É¤Ê¤«¤ì¤É¶¯¤¤¤ó¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¶¯¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ëÁª¼êÁ´°÷¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÝ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¤³¤Î»î¹ç¤ò·Ð¤¿¾å¤ÇÀ¤³¦Àï¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¡£
¡¡¡Ö£±Ç¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ù¥ë¥È»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡ØÄ©Àï¸¢ÆÀ¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤Ç¤â¾Ç¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¥¸¥à¤¬£Î£Ï¤È¤¤¤¨¤Ð£Î£Ï¤À¤·¡¢¤½¤³¤Î£Ï£Ë¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×