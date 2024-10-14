10月18日より公開される『ソウ』シリーズ最新作『ソウX』より、公式グッズが発売決定。期間限定のポップアップショップなどで店頭販売されるほか、オンラインでも購入できるようだ。

グッズは、両面のプリントが嬉しいTシャツやロングスリーブTシャツ、一見映画グッズには見えないカレッジ風のデザインがおしゃれなスウェット、また、人気キャラクター“ビリー人形”を好きな場所に飾れるアクリルスタンドや、トートバッグをラインナップ。う〜ん、全部ほしい。

ポップアップショップは「FREAK’S STORE 渋谷」併設のギャラリー「OPEN STUDIO」（東京都渋谷区）にて、10月18日(金)〜10月27日(日)の期間にオープンする。

グッズ販売は第一弾〜第三弾に分かれており、それぞれ販売場所も異なるため、よくお確かめの上でお出かけを。

ラインナップ



SAW X ACRYLIC STAND



SAW X PRINT T-SHIRT A

（画像はオモテとウラ）

SAW X CREW SWEAT



SAW X TOTE BAG

（画像はオモテとウラ）

SAW X PRINT T-SHIRT C

（画像はオモテとウラ）

SAW X L/S PRINT T-SHIRT

（画像はオモテとウラ）

グッズ販売スケジュール



※情報解禁時点のものです。最新情報と詳細は公式サイトでお確かめください。

●第1弾

・発売日：10月18日(金)１２：００

・発売アイテム：PRINT T-SHIRT A ／ CREW SWEAT ／ ACRYLIC STAND

・販売場所：『SAW X』 ポップアップショップ《OPEN STUDIO》（FREAK’S STORE渋谷併設）／オンラインストア《Daytona Park》

※「SAW X ACRYLIC STAND」はオンラインストアでの販売なし。

●第2弾

・発売日：10月24日(木)１２：００

・発売アイテム：PRINT T-SHIRT C ／ L/S PRINT T-SHIRT ／ TOTE BAG

・販売場所：『SAW X』 ポップアップショップ《OPEN STUDIO》（FREAK’S STORE渋谷併設）／オンラインストア《Daytona Park》

●第3弾

・発売日：10月25日(金)

・発売アイテム：全てのアイテム

・販売場所：FREAK’S STORE（FREAK’S STORE MEN’S ＋ANDY FREAK’S STORE、札幌ステラプレイス、ららぽーとTOKYO-BAY、ラゾーナ川崎、梅田ルクアメンズ、ららぽーとEXPOCITY、エスパル仙台、東京ソラマチ、名古屋PARCO、アミュプラザ博多、アトレ吉祥寺）

＜『SAW X』 ポップアップショップ＞

https://www.daytona-park.com/news/873995

会期：１０/１8(金)〜１０/２７(日)

会場：OPEN STUDIO 【FREAK’S STORE 渋谷併設ギャラリー】 （東京都渋谷区神南1-13-1）

営業時間：【平日】12:00〜20:00【土日祝】12:00〜20:30