¡ÚÊÌÉÜ¶¥ÎØ¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿G3¡ÛÂçÀ¾µ®¹¸¡¡ÃÏ¸µ¤ÇG3½éÀ©ÇÆ¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¤ÏÀÐ°æ´²»Ò¤¬´°Á´V
¡¡ÊÌÉÜ¶¥ÎØ¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼G3¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¡¡ÊÌÉÜ»ÔÀ©100¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¶¥ÎØ¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Î14Æü¡¢12R¤Ç·è¾¡¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â440Ëü±ß¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°¤Éô¾Âç¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤êÀè¹Ô¤Ë¾è¤êÈÖ¼ê·þ¤ê¤ò·è¤á¤¿ÂçÀ¾µ®¹¸¡Ê32¡áÂçÊ¬¡¦101´ü¡Ë¤¬G3½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿11R¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó·è¾¡¤Ï¡¢3ÈÖ¼ê¤«¤éÀè·þ¤ê¤·¤¿ÀÐ°æ´²»Ò¡Ê38¡áÅìµþ¡¦104´ü¡Ë¤¬´°Á´V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂçÀ¾¤¬¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£Âç°ìÈÖ¤Ï6¿Í¤¬¿Ê½Ð¤·¤¿¶å½£Àª¤¬°ìËç´ä¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ë¿ØÍÆ¡£ÂçÀ¾¤ÈÆ±¤¸Îý½¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î°¤Éô¤¬Á°¼õ¤±¤«¤éÆÍ¤ÃÄ¥¤êÀè¹Ô¡£»³ËÜ¤¬Ã±µ³·þ¤ê¡¢¤½¤Î³°¤ò¿ù¿¹¤¬·þ¤ê»Å³Ý¤±¤ë¤âÂçÀ¾¤¬BS¤«¤é¤³¤ó¿È¤ÎÈÖ¼ê·þ¤ê¡£¹¥¥Þ¡¼¥¯¤Î¾®Àî¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»Õ¾¢¤Î¿û¸¶¹¸¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿ÂçÀ¾¤Ï¡ÖS¤ò¼è¤ê¡¢ÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾Âç¡Ê°¤Éô¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Ç¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Ê¡²¬Àª¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£µÓÎÏ¡¢¼ÂÀÓ¡¢Æ§¤ó¤Ç¤¤¿¾ì¿ô¡£¾¡Íø¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¿ôÂ¿¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇF1¤ÎÍ¥¾¡¤¹¤é¤Ê¤¤ÂçÀ¾¤¬G3½éÍ¥½Ð½éÍ¥¾¡¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤Û¤«¤Ê¤é¤Ì¥é¥¤¥ó¤Î¸ü¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼13Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¼Í»ß¤á¤¿¶âÅª¡£°¤Éô¤¬³Í¤Ã¤¿7·î¤Î¡Ö¥ª¥é¥ó¥À²¦¹ñÍ§¹¥ÇÕ¡×¤ËÂ³¤ÃÏ¸µ¤ÎG3¥¦¥¤¥Ê¡¼¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿ÂçÀ¾¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÂçÀ¾¡¡µ®¹¸¡Ê¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤¿¤«¤¢¤¡Ë1992Ç¯¡ÊÊ¿4¡Ë9·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£101´üÀ¸¤È¤·¤Æ2012Ç¯7·î¤Ë¶ÌÌî¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»34²óÌÜ¤ÎV¤ÇSµé½éÍ¥¾¡¡¢G3¤â½éÀ©ÇÆ¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï947Àï231¾¡¡£1¥á¡¼¥È¥ë76¡¢71¥¥í¡£·ì±Õ·¿A¡£