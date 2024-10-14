EBiDAN『DAN!DAN!EBiDAN!』発ユニット楽曲3曲を同時配信リリース決定

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■配信リリースされる3曲は『EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024』で初披露されたファン待望の楽曲

テレビ東京で毎週木曜に放送中のEBiDANの冠番組『DAN!DAN!EBiDAN!』の企画内にて結成された3つのユニットから、「飛躍」（世代別ドリームユニット）、「More Than Precious」（歌おう！ドリームユニット）、「ラッキーあげるよ！」（IKE!IKE!福男ランキングドリームユニット）の3曲が10月15日に配信リリースされることが発表された。

この3曲は、8月17日・18日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催された『EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024』で初披露された楽曲。

「飛躍」を歌う“世代別ドリームユニット”は、チーム伊勢エビ（1994～1999年生まれ）、チーム車エビ（2000～2002年生まれ）、チーム甘エビ（2003～2004年生まれ）、チーム小エビ（2005～2009年生まれ）の各世代から4人ずつを選抜したユニット。構成メンバーは、タクヤ・ハル（超特急）、佐野勇斗・山中柔太朗（M!LK）、志村玲於・ジャン海渡・飯島颯（SUPER★DRAGON）、KENSHIN（ONE N’ONLY）、小泉光咲・長野凌大（原因は自分にある。）、YUMA・SHOW・HARUKI（BUDDiiS）、竹野世梛・八神遼介（ICEx）、高桑真之（Lienel）。

「More Than Precious」を歌う、“歌おう！ドリームユニット”は、「推し歌カラオケ王」回でバトルした各グループの歌自慢メンバーで構成されたユニット。構成メンバーは、タカシ（超特急）、吉田仁人（M!LK）、田中洸希（SUPER★DRAGON）、高田彪我（「高」ははしご高が正式表記）（Sakurashimeji）、TETTA（ONE N’ONLY）、武藤潤（原因は自分にある。）、SHOOT（BUDDiiS）、千田波空斗（ICEx）、武田創世（Lienel）。

「ラッキーあげるよ！」を歌う、“IKE!IKE!福男ランキングドリームユニット”は、EBiDAN内で最強運の福男を決める「IKE!IKE!福男ランキング」内で発表した、ブレイク運ランキング上位4人と、残念ながら振るわなかった下位4人のメンバーで構成されたユニット。構成メンバーは、シューヤ（超特急）、山中柔太朗（M!LK）、柴崎楽（SUPER★DRAGON）、杢代和人（原因は自分にある。）、MORRIE（BUDDiiS）、阿久根温世・志賀李玖（ICEx）、近藤駿太（Lienel）。

(C)「DAN!DAN!EBiDAN!」製作委員会 (C)SDR

リリース情報

2024.10.15 ON SALE

EBiDAN（恵比寿学園男子部）

DIGITAL SINGLE「飛躍」More Than Precious

DIGITAL SINGLE「More Than Precious」歌おう！ドリームユニット

DIGITAL SINGLE「ラッキーあげるよ！」IKE!IKE!福男ランキングドリームユニット

番組情報

テレビ東京『DAN! DAN! EBiDAN!』

毎週木曜25:00～

配信：広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer)にて見逃し配信

『DAN! DAN! EBiDAN!』公式サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/dandanebidan/

EBiDAN OFFICIAL SITE

https://ebidan.jp/