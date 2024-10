【モデルプレス=2024/10/14】13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)の12th Mini Album「SPILL THE FEELS」タイトル曲のミュージックビデオが、10月14日に公開された。カムバックと共にワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」で全世界のファンに会うSEVENTEENが所属事務所PLEDISENT Entertainmentを通じて一問一答に答えた。

◆SEVENTEEN、最新MV公開

◆JEONGHAN「好きでいてくれて、応援してくれてありがとう」

◆一問一答

ミュージックビデオは「What is love?(愛とは何か?)」というJEONGHANの質問に対するメンバー各自の答えを見せてくれる。数多くの危機状況でも、ただ愛に向かって直進する人たちの姿が感覚的な映像美で具現された。いかなる困難にも屈しない彼らの態度は「皆が望んでいる、愛・お金・名誉。But only want you」という歌詞と相まって曲のメッセージを鮮明に伝えている。映像の随所に登場するシンボルでも、愛に対するSEVENTEENの多様な姿勢を見せている。大切な人を待ちながら書いた手紙、危険を冒して残した音声メッセージ、変わらない心のように永遠に溶けないアイスクリームなど、多彩なオブジェがミュージックビデオに対する豊かな解釈を生んでいる。以前とは違う魅力のパフォーマンスも見どころの1つ。SEVENTEENは余裕のあるヒップなムードの「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」で振り付けを通じて限界のない消化力を誇った。この曲は12~13日、高陽総合運動場メインスタジアムで開催された「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」のライブパフォーマンスで初めて公開され反響を呼んだ。今回のアルバムで伝えたいメッセージについて、S.COUPSは「メンバーたちと今回のアルバムについて議論した当時、多くのキーワードが出ました。その中で『慰め』というキーワードが真っ先に思い浮かびます。CARATたちがアルバムを通じて慰められ、力を得て幸せになることを願う気持ちを込めてみました」とコメント。THE 8は「良い音楽で僕たちの意味を伝えることが重要だといつも思っています。アルバムに込めた歌が誰かに力を与えることができればと思います」と伝えた。ワールドツアー「SEVENTEEN[RIGHT HERE] WORLD TOUR」の観戦ポイントについては、「SEVENTEENの活気に満ちて面白くて、エネルギッシュな姿を思う存分お見せしようと思います。『SEVENTEENは相変わらずだ』と思っていただけるよう頑張ります!」と意気込んだDK。ファンの方々に話したいことについて、JEONGHANは「CARAT達いつでもどこでも応援してるから、いつも元気でいてほしいし、好きでいてくれて、応援してくれてありがとう」と感謝を伝えた。(modelpress編集部)Q.12th Mini Album「SPILL THE FEELS」発売の感想S.COUPS:あっという間に9年が経ち、12枚目のミニアルバムの発売まで来たようです。僕たちのアルバムにはいつもSEVENTEENだけのジャンルと真心がいっぱいだと思います。今回のアルバムもCARAT(ファンの名称)たちを思いながら一生懸命準備しました。HOSHI:毎年このようにアルバムを出せるということにとても感謝しています。成長し続け、毎回その時その時の僕たちを残すことができて、本当に意味深いです。WOOZI:いつものように僕たちの話に集中して12枚目のミニアルバムを作りました。SEVENTEENの今、この瞬間を盛り込んだ新しいアルバムにたくさん期待してほしいです。Q.今回のアルバムを通じて伝えたいメッセージS.COUPS:「SPILL THE FEELS」には多様な感情を率直に分かち合い解消しながら健康な心で明るい未来に進むことを願うというメッセージが込められています。多くの方々がこのアルバムを聞いて、各自の喜怒哀楽を元気に繰り広げることを願って作業しました。メンバーたちと今回のアルバムについて議論した当時、多くのキーワードが出ました。その中で「慰め」というキーワードが真っ先に思い浮かびます。CARATたちがアルバムを通じて慰められ、力を得て幸せになることを願う気持ちを込めてみました。THE 8:良い音楽で僕たちの意味を伝えることが重要だといつも思っています。アルバムに込めた歌が誰かに力を与えることができればと思います。Q.「こういう人に、あるいはこういう状況の時に今回のアルバムを聴いてほしい」とおすすめしたらJEONGHAN:いつでもどこでも聞いていいと思います。僕たちの歌が皆さんに力を与えることができれば、僕たちはそれだけでも嬉しいです。JUN:無限の愛が必要な方に聞いていただければと思います。僕たちがCARATたちのための愛をたくさん込めて、その愛をお伝えするためにたくさん努力しましたある人に、あるいはある状況の時に聞いてほしいと推薦するよりは、今回のアルバムを聞きながら、ある人や状況、瞬間が思い浮かんでほしいです。香水のようなアルバムになったらと思います。Q.タイトル曲「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」を初めて聞いた時感じたことJOSHUA:まず、音楽が本当に良かったです!簡単に楽しめるイージーリスニング曲だと感じたし、好き嫌いが分かれない歌だと思います。JUN:最近、試みなかったジャンルの音楽なので、新しい姿をお見せできそうで期待が大きかったです。ステージを楽しむ姿もたくさん見てください。WONWOO:今までお聞かせしたSEVENTEENの音楽とは違う感じでした。この曲でSEVENTEENの新しい魅力を見せることができると思うと楽しみです。VERNON:SEVENTEENの以前のタイトル曲とは感じが少し違いました。力を抜いた感じというか。こんなムードの歌もうまく表現してみたいと思いました。Q.今回のアルバムに対して得たい反応HOSHI:CARATたちがアルバムを楽しく聴いてくれるだけでも嬉しいと思います。CARATたちが作っていく幸せな思い出の中に、この歌が共にすることを願います。DK:「継続して発展するアルバムを披露するグループ」、「絶えず多様な音楽ができるチーム」ということをお見せしたいという願いがあります。アルバムを作業する時もCARATたちが「SEVENTEENがもう一度成長したんだな」と感じられるようにさらに気を遣って録音しました。DINO:「まだSEVENTEENは見せるものが多いグループだな」、「これから出すアルバムが楽しみだ」という反応を得たいです。そうできるように最善を尽くしました。Q.今回のアルバムを一言で表現するならHOSHI:「今の僕たち」今、SEVENTEENが感じることを表現したアルバムです。MINGYU:メンバー全員で気合いを入れて作ったアルバムです。SEUNGKWAN:"新しいけど相変わらずのSEVENTEEN"「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」は前作「MAESTRO」と雰囲気が全く違います。僕たちにとって新しい挑戦という意味もあり、その中で僕たちだけのエネルギーをお見せしたいです。Q.12~13日にスタートしたワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」の観戦ポイントDK:SEVENTEENの活気に満ちて面白くて、エネルギッシュな姿を思う存分お見せしようと思います。「SEVENTEENは相変わらずだ」と思っていただけるよう頑張ります!DINO:直前のツアーでは壮大な公演をお見せしましたが、新しいツアーはチャプターごとにストーリーを盛り込みました。その話を集中して見ていただければと思います。Q.ファンの方々に話したいことS.COPUS:このアルバムがCARATたちの幸せになってほしいです。いつもありがとう、そして愛しています。JEONGHAN:CARAT達いつでもどこでも応援してるから、いつも元気でいてほしいし、好きでいてくれて、応援してくれてありがとう。【Not Sponsored 記事】