±ºÅçºäÅÄÁ¥¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò10·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÁ´À¤³¦ÇÛ¿®
¤¦¤é¤¿¤Ì¤¡¦»ÖËã¡¦¤È¤Ê¤ê¤ÎºäÅÄ¡£¡¦¥»¥ó¥é¤Î4Ì¾¤«¤é¤Ê¤ëÃËÀ¥Üー¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦±ºÅçºäÅÄÁ¥¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØHappy Halloweeeen ±ºÅçºäÅÄÍ©ÎîÁ¥ ¤µ¤¡¼ê¤ò¤È¤Ã¤Æshall we dance? ÉñÆ§²ñ¤Ï¤â¤¦ÌÀÆü¡ª¡©¤Þ¤À¤Ï¤¨ー¤è¡ª¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¡ª ¤Ì¤Ã¤Ïー¡ª²¾ÌÌ¤Î²¼¤ÏŽ¶ŽÒŽªŽÝŽ¸ŽÞŽ½Ž©ŽÝ Ž½Ž©ŽÝ¡ÄŽ½Ž©ŽÝ¡ÄŽ½Ž©ŽÝ¡Ä¡Ù¤¬¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óÅöÆü¤ËÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡È²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂç¿Í¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿º£Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦13Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦14Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤Ç3days³«ºÅ¤·¡¢Á´¸ø±é´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥í¥Ñ¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥óÅöÆü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÌµ´ÑµÒÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¡ØHappy Halloweeeen ±ºÅçºäÅÄÍ©ÎîÁ¥ ～ËÜµ¤¤«¡ªMAGIC¡ª¥Þ¥¸¥«¥ë¥ß¥é¥¯¥ë¡ª¤¤å¤ë¤ë¤ë¤ë¤ó¡ù×Ä ¤ª²Û»Ò¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦♡¤â¤¦¤Ã//♡ ¤ä¥á¥Æ¥ªー¡ªCHU♡ŽÄŽÞŽ°ŽÝ¡ª～¡Ù°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ÖStreaming+¡×¤È¡ÖZAIKO¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ï2024Ç¯11·î8Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢JOYSOUND¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£1¤«·î´Ö¤Î¤ß¤ë¥Ï¥³ÇÛ¿®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ーÉÕ¤¤Î¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä¤ä¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£