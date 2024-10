オリジナル和香水づくり体験も！ZEN RESORT NIKKO「奥日光紅葉満喫宿泊プラン」

日光国立公園中禅寺湖の畔にあるZEN RESORT NIKKOは、2024年10月19日(土)〜11月30日(土)の期間限定で、国立公園中禅寺湖上から紅葉を満喫できるアクティビティーツアーが付いた宿泊プランや、秋の調香体験の予約受付を開始します。

ZEN RESORT NIKKO「奥日光紅葉満喫宿泊プラン」

1. 中禅寺湖をカヌーで行く『ご来光&紅葉狩りツアー』

このプランのメインアクティビティである「タンデムカヌーツアー」は、早朝の中禅寺湖にて実施。

日の出とともに湖上に繰り出し、澄んだ空気と湖面に映る紅葉の絶景を楽しめます。

静寂の中で感じる自然の息吹と、心安らぐカヌー体験は、都会の喧騒を忘れさせてくれる贅沢なひとときです。

タンデムカヌーは、二人乗りのカヌーで、初心者でも簡単に操縦できるため、誰でも気軽に楽しむことが可能です。

カヌーガイドが同伴するため、安全面も万全。

秋の澄んだ空と紅葉に彩られた中禅寺湖の自然美を、特等席から堪能できるのがこのツアーの魅力です。

ガイドは中禅寺湖を知り尽くした熟練ガイドが案内します。

カヌーの乗り方から奥日光の自然や歴史についてまで幅広い知識で案内します。

日常では滅多に感じることができない感動体験を味わえます。

男体山から現れるご来光

カヌーで中禅寺湖水上から見る紅葉

カヌーで中禅寺湖水上から見る紅葉2

●カヌーで行くご来光と湖上紅葉狩りツアー付き宿泊プラン詳細

ZEN RESORT NIKKOグランピングで焚き火やBBQを満喫していただいた翌朝に中禅寺湖畔にある『中禅寺湖畔ボートハウス』に集合、受付をしていただき、カヌーの漕ぎ方などのレクチャーを受けてから出発する流れになっています。

紅葉の時期しか味わえない最高の感動体験を是非堪能できます。

●カヌーで行くご来光と湖上紅葉狩りツアー付き宿泊プラン概要

■予約受付

2024年10月19日より受付開始します。

■予約方法・注意事項

ZEN RESORT NIKKO 公式予約サイトにて受付。

・予約はコチラ https://zen-nikko.com/glamping

※カヌーで行くご来光と湖上紅葉狩りツアー付き宿泊プランは事前予約が必要です。

※こちらのツアーは他のお客様とご一緒する場合があります。

※カヌーツアーは4歳〜(13歳未満は保護者の同伴、18歳未満の方は保護者の同意が必要になります)

■カヌーツアーガイド

株式会社ボンファイアワークス

■宿泊プランお問い合わせ

ZEN RESORT NIKKO

Tel : 0288-25-7070

E-mail: info@zen-nikko.com

2. 【オリジナル和香水づくり体験プラン】で奥日光の自然を香りに

〜自然の香りをブレンドし、あなただけの香りを創造〜

「オリジナル和香水づくり体験プラン」では、奥日光の自然からインスピレーションを得た香料を使い、自分自身の感覚で香りを調合するユニークな体験を提供します。

古来より日本の香り文化に根ざした「和の香り」を取り入れ、森や花、草木の持つ天然の香りを楽しむことができます。

体験は専任の講師が丁寧にサポートし、香りの基本から調香技術まで学びながら、参加者それぞれの好みに合わせた香水を完成させます。

作った香水は、旅の思い出や大切な方へのプレゼントとしても最適です。

調香風景

調香風景2

この体験は、奥日光の雄大な自然に囲まれた環境で行われ、静寂の中で心を落ち着けながら、自分と向き合う特別な時間を提供します。

秋には紅葉が美しく染まる中禅寺湖畔で、目で見て、香りで感じる贅沢なリラクゼーションを体験できます。

和香水

ZEN RESORT NIKKOでは、自然の美しさや穏やかさを大切にしながら、訪れる人々に五感で自然を楽しむ多彩な体験を提供しています。

●オリジナル和香水づくり体験プラン概要

■予約受付

2024年9月より受付開始しています。

■予約方法

じゃらんnetにて受付。

・予約はコチラ https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000226478/activity_plan/

■開催場所

ZEN RESORT NIKKO

■お問い合わせ

ZEN RESORT NIKKO

Tel : 0288-25-7070

E-mail: info@zen-nikko.com

3. 【法人様限定 福利厚生としてお得に泊まれる宿泊プラン】開始

●法人様限定 福利厚生としてお得に泊まれる宿泊プラン詳細

今回企業向けに特化した新プラン【法人様限定 福利厚生としてお得に泊まれる宿泊プラン】を発表します。

自然豊かな環境でリラックスできるグランピング体験を、法人向けの福利厚生プランとして、よりお得に利用出来ます。

グランピング棟のお部屋1

グランピング棟のお部屋2

グランピング棟のお部屋3

この法人様限定プランは、企業が従業員の健康とリフレッシュを促進するために設けられたもので、自然環境に囲まれたZEN RESORT NIKKOの特別な宿泊体験を、福利厚生の一環としてお得に提供します。

緑豊かな中禅寺湖畔のロケーションは、リラックスできる環境でありながら、ビジネスリトリートやチームビルディング、社員研修にも最適です。

〜プランの特徴と特典〜

【法人様限定 福利厚生としてお得に泊まれる宿泊プラン】には、以下の特典が含まれます。

「特別法人割引料金」

法人契約を結んだ企業向けに、通常価格よりも30%割引された料金で宿泊が可能です。

「宿泊プランの多様性」

リラックスとリフレッシュを促進するために、様々な宿泊プランが選択可能です。

各部屋常設屋外フィールドから見える景色

テントサウナ

キャンプフィールドF-1(定員6名)

キャンプフィールドF-1(2)(定員6名)

キャンプフィールドF-2(定員8名)

キャンプフィールドF-2(2)(定員8名)

●予約・お問い合わせ

【法人様限定 福利厚生としてお得に泊まれる宿泊プラン】は、2024年10月より提供開始となります。

詳細なプラン内容や料金に関しては、同社ウェブサイトの法人様限定ページ・メールまたはお電話にてお問い合わせください。

株式会社ZENリゾート

Tel : 0288-25-7070

E-mail: info@zen-nikko.com

