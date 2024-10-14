ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒ¡¡¹ëÀï¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡×¡¡7ÀïÏ¢Â³¥¼¥í¤Ê¤é¥¸¡¼¥³»þÂå¤ËÊÂ¤ÖÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï15Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè4Àï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ËÎ×¤à¡£14Æü¤Ï²ñ¾ì¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÁÆ¬15Ê¬¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3·î21Æü¤ÎËÌÄ«Á¯Àï¤«¤é¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á6ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀÃæ¤Ç¡¢7»î¹ç¤Ë¿¤Ð¤»¤Ð03¡Á04Ç¯¤Î¥¸¡¼¥³´ÆÆÄ»þÂå¤ËÊÂ¤ÓÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤òÃ´¤¦DFÈÄÁÒÞæ¡Ê27¡á¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤¤¤±¤Ð¥Á¡¼¥à¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¼¥í¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Î¡ËÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥í¥¹¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È·Ù²ü¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡10Æü¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤ÎÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¸÷¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¼éÈ÷°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£°ìÊý¤ÇÆñÅ¨¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Äº£²ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤ÊÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¡Ö¼ºÅÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ1¼ºÅÀ¤Ç»ß¤á¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÁÛÄê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£