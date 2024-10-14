14日午後7時46分ごろ、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、埼玉県の草加市と朝霞市、それに八潮市、千葉県の市川市と船橋市、それに富津市、東京都の東京千代田区、東京港区、東京大田区、東京世田谷区、東京渋谷区、東京中野区、東京杉並区、東京北区、東京練馬区、調布市、それに町田市、神奈川県の横浜鶴見区、横浜神奈川区、横浜中区、横浜保土ケ谷区、横浜磯子区、横浜港北区、横浜戸塚区、横浜港南区、横浜旭区、横浜緑区、横浜瀬谷区、川崎川崎区、川崎中原区、三浦市、それに大和市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□埼玉県

草加市 朝霞市 八潮市



□千葉県

市川市 船橋市 富津市



□東京都

東京千代田区 東京港区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京北区 東京練馬区

調布市 町田市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区

横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜港北区

横浜戸塚区 横浜港南区 横浜旭区

横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎川崎区

川崎中原区 三浦市 大和市

■震度2

□埼玉県

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま浦和区

さいたま南区 さいたま緑区 川越市

川口市 所沢市 春日部市

狭山市 上尾市 越谷市

蕨市 入間市 志木市

和光市 新座市 富士見市

三郷市 幸手市 吉川市

白岡市 伊奈町 埼玉三芳町

川島町 宮代町 杉戸町

松伏町 熊谷市 加須市

鴻巣市 久喜市



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区

松戸市 野田市 千葉佐倉市

習志野市 柏市 市原市

流山市 八千代市 鎌ケ谷市

浦安市 四街道市 印西市

白井市 館山市 木更津市

鴨川市 君津市 袖ケ浦市

南房総市 いすみ市 大多喜町

鋸南町 東金市 長南町



□東京都

東京中央区 東京新宿区 東京文京区

東京台東区 東京墨田区 東京江東区

東京品川区 東京目黒区 東京豊島区

東京荒川区 東京板橋区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市

東京府中市 小金井市 小平市

日野市 東村山市 国分寺市

狛江市 東大和市 東久留米市

多摩市 稲城市 西東京市



□神奈川県

横浜西区 横浜南区 横浜金沢区

横浜栄区 横浜泉区 横浜青葉区

横浜都筑区 川崎幸区 川崎多摩区

川崎宮前区 川崎麻生区 横須賀市

平塚市 鎌倉市 藤沢市

茅ヶ崎市 逗子市 海老名市

座間市 綾瀬市 葉山町

寒川町 二宮町 相模原緑区

相模原中央区 相模原南区 小田原市

秦野市 厚木市 南足柄市

中井町 神奈川大井町 松田町

箱根町 湯河原町 愛川町

清川村



□茨城県

笠間市 土浦市 茨城古河市

石岡市 常総市 取手市

つくば市 守谷市 筑西市

坂東市 桜川市 つくばみらい市

五霞町



□栃木県

宇都宮市 佐野市 鹿沼市

下野市 市貝町 壬生町



□群馬県

渋川市 邑楽町



□山梨県

富士河口湖町



□静岡県

熱海市 東伊豆町 河津町

函南町 富士宮市 富士市

■震度1

□埼玉県

さいたま桜区 飯能市 戸田市

桶川市 北本市 蓮田市

坂戸市 鶴ヶ島市 日高市

ふじみ野市 毛呂山町 越生町

行田市 本庄市 東松山市

羽生市 深谷市 滑川町

嵐山町 吉見町 ときがわ町

埼玉美里町 秩父市 長瀞町



□千葉県

成田市 我孫子市 八街市

富里市 酒々井町 栄町

勝浦市 茂原市 香取市

山武市 大網白里市 神崎町

多古町 九十九里町 芝山町

一宮町 長柄町



□東京都

立川市 武蔵野市 三鷹市

昭島市 国立市 清瀬市

武蔵村山市 羽村市 青梅市

あきる野市 日の出町 檜原村

伊豆大島町 東京利島村 三宅村



□神奈川県

川崎高津区 大磯町 伊勢原市

山北町 開成町 真鶴町



□茨城県

水戸市 常陸大宮市 小美玉市

茨城町 城里町 結城市

龍ケ崎市 下妻市 牛久市

茨城鹿嶋市 潮来市 稲敷市

かすみがうら市 行方市 鉾田市

美浦村 阿見町 河内町

境町 利根町



□栃木県

足利市 栃木市 小山市

真岡市 益子町 茂木町

芳賀町 野木町 高根沢町

日光市 大田原市



□群馬県

前橋市 高崎市 桐生市

伊勢崎市 太田市 館林市

富岡市 安中市 みどり市

神流町 甘楽町 板倉町

群馬明和町 千代田町 大泉町

沼田市



□山梨県

富士吉田市 都留市 大月市

上野原市 道志村 忍野村

山中湖村 鳴沢村 甲府市

山梨市 南アルプス市 山梨北杜市

笛吹市 甲州市 中央市

富士川町



□静岡県

伊東市 下田市 伊豆市

伊豆の国市 西伊豆町 沼津市

三島市 御殿場市 長泉町

小山町 静岡清水区



□長野県

茅野市 小海町 長野南牧村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。