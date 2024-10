キレイなのに“全身タトゥー”から今度は“唇ピアス”!! 止まらない女優ハン・ソヒの暴走美

過去に“全身タトゥー”で話題を集めた女優ハン・ソヒが今度は唇ピアスで新たな魅力を醸し出した。10月14日、ハン・ソヒは自身のSNSアカウントに「?」という文とともに写真数枚を掲載した。

【写真】強烈!ハン・ソヒの“全身タトゥー”

ハン・ソヒの近況が盛り込まれた写真の他にも、直接描いたような絵も数点公開し、新しい趣味を紹介した。

そんな中で目を引いたのは、最近のハン・ソヒの美貌だ。

透明な肌が目立つ中で、ハン・ソヒはこれまで体にしてきたタトゥーではなく、下唇にピアスをした姿で視線を集めた。コンタクトレンズを着用して目も青色にして、別の魅力を醸し出した。

(写真=ハン・ソヒInSstagram)

なお、ハン・ソヒは9月27日より配信が始まったNetflixオリジナルシリーズ『京城クリーチャー』シーズン2で主演を務めている。来る10月23日には、自身初の映画作品となる『大雪』(原題)が公開予定だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

(記事提供=OSEN)