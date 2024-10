IVE ガウル、あいみょんの「マリーゴールド」カバーが話題…日本の街でスペシャル映像を撮影

IVEのガウルが甘美な音色が際立つカバー映像を披露した。所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは最近、IVEの公式YouTubeチャンネルを通じて「Marigold Covered by GAEUL」というタイトルの映像を公開した。ガウルがファンに特別な一日をプレゼントするため、あいみょんの「マリーゴールド」をカバーし、日本でスペシャル映像を撮影した。アナログ感性を刺激するカセットテープとイヤホンで音楽を聴く姿で映像は始まる。ガウルの澄んだ清らかな歌声は、ファンの熱い反応を誘った。彼女は原曲にぴったりの雰囲気で日本旅行時に撮影した映像を盛り込み、爽やかなムードはもちろん、制服姿を通じて初々しい少女の感性を盛り込んだ。彼女の愛らしい姿は青春映画の主人公を連想させ、叙情的な感性を刺激して爽やかなエネルギーを伝えた。

ガウルの日常も目を引いた。海で名前を書く姿から、電車の中でさわやかな笑顔と一緒に自撮りをする姿からは、ガウルならではの魅力を垣間見ることができる。先立って彼女は、初のワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'」で披露したアリアナ・グランデの「7 Rings」のパフォーマンスビデオをサプライズ公開し、熱い反響を得た。彼女が所属しているIVEは、8月17日に大阪、18日に東京で開かれた「SUMMER SONIC 2024」に参加し、現地ファンを虜にした。その後行われた初のワールドツアー「Show at I Hab」は先月4〜5日の2日間、東京ドームを最後に幕を閉じ、アジア、米州、ヨーロッパ、南米など19ヶ国28都市で37公演を行い、42万人余りの観客を動員した。IVEの韓国での初のアンコールコンサートの様子を収めたコンサート実況映画「IVE THE 1ST WORLD TOUR IN CINEMA」は10月16日に公開される。