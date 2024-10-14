¥í¥Ã¥Æº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Îº£¥ª¥Õ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡¡ËÜÉôÄ¹¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¹âºä¼ÒÄ¹¤â¸ÀµÚ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¾¾ËÜ¾°¼ùµåÃÄËÜÉôÄ¹¤¬14Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖºòÇ¯¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÆþÃÄÅö½é¤«¤éËèÇ¯ËèÇ¯ÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£ÅöÁ³ÊÑ¤ï¤é¤º¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£Æþ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£º£µ¨¡¢2·å¤È¤Ê¤ë10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖA¥¯¥é¥¹³ÚÅ·Àï¤È¤«CS¤È¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæÎ¥Ã¦¤â¤·¤¿¤±¤É¡¢10¾¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡£½½Ê¬¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖÍèÇ¯¤â¡©¤â¤Á¤í¤ó¡£ËèÇ¯¤½¤ÎÏÃ¤Ç¡£Ì´¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Èà¤Ï¡£°ì¤Ä°ì¤ÄÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âºä½Ó²ðµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡¢ÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¡¢½ªÈ×¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î½éÀï¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¤Åêµå¤ò¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢Íê¤â¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¥ª¥Õ¤ÎÊÔÀ®·×²è¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¥³¥á¥ó¥È¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï4Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ3·î¤ÎWBCÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ7¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦78¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢º¸ÏÆÊ¢¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ê¤É¤Ç3ÅÙ¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ç¯Ãæ¤Ë·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤ï¤º½é¤Î±ÛÇ¯¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ÎÍÆÇ§¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¤¬Ç§¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢23Ç¯12·î15Æü¤Ë¿½ÀÁ´üÆü¤ò·Þ¤¨¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï25ºÐÌ¤Ëþ¤«¥×¥í6Ç¯Ì¤Ëþ¤Î³¤³°Áª¼ê¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤·¤«·ë¤Ù¤Ê¤¤¡Ö25ºÐ¥ë¡¼¥ë¡×¤¬¤¢¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Ïº£Ç¯1·î27Æü¡¢µåÃÄ¤Èº£µ¨¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿²ñ¸«¤Ç¡ÖÆþÃÄÅö½é¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÌ´¤ÏµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤·¤Ã¤«¤êÇ¼ÆÀ¤¹¤ë·Á¤Ç·ÀÌó¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î»þ´ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤¬¡ÖËèÇ¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¤Ë¤âÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÆþÃÄ5Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î2·å¤È¤Ê¤ë10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£