¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»Ø´ø´±¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÊÊâ¡×¤Ë·É°Õ¤â¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ë¡×
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè4ÀáÆüËÜÂåÉ½Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç1Ê¬1ÇÔ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï¡¢¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥ÉÁ°´ÆÆÄ¤Î¼Ç¤¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£¿·ÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½Àï¤Ç¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç½éÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Ãæ¹ñÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¼éÈ÷¤â´Þ¤á¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤ÆÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÀ°¤¨¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¡¢ÆüËÜÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾È½à¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤É¤¦¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÀï¤ÏÅÓÃæ¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤Î¤ÇÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é²þÁ±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬¤È¤Ã¤Æ1»î¹ç¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ÆÃ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌÀÆü¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áê¼ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎËÜÂç²ñ¤Ë¿Ê¤á¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»î¹ç¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤ÇÎ×¤à¤«¡£¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ËËÜÂç²ñ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤éÂçÊÑ¤À¤±¤É´ò¤·¤¤Æ¬ÄË¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç¶¦Æ®¤·¡¢°úÂà¸å¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥Ý¥Ñ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¿Ê²½¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¾ï¤Ë³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢µÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌÌ¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¤è¤¯À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¿Í´ÖÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥É¥¤¥Ä2006¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¾¡Íø¡£¤¿¤À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï2009Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤â¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤¢¤ì°ÊÍè¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¢¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÎÏ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï°ì¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Ê¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤¤ë¼«¿®¤È¿®Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆñÅ¨¤òÇË¤Ã¤Æ¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤Ø¤Î·è°Õ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½vs¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï¡Øºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢15Æü19»þ35Ê¬¤«¤é¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òÍ½Äê¡£ÃÏ¾åÇÈ¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖDAZN¡Ê¥À¥¾¡¼¥ó¡Ë¡×¡¿¡ÖABEMA de DAZN¡×¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç1Ê¬1ÇÔ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï¡¢¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥ÉÁ°´ÆÆÄ¤Î¼Ç¤¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£¿·ÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½Àï¤Ç¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç½éÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Ãæ¹ñÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¼éÈ÷¤â´Þ¤á¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤ÆÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÀ°¤¨¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¡¢ÆüËÜÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áê¼ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎËÜÂç²ñ¤Ë¿Ê¤á¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»î¹ç¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤ÇÎ×¤à¤«¡£¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ËËÜÂç²ñ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤éÂçÊÑ¤À¤±¤É´ò¤·¤¤Æ¬ÄË¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç¶¦Æ®¤·¡¢°úÂà¸å¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥Ý¥Ñ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¿Ê²½¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¾ï¤Ë³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢µÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌÌ¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¤è¤¯À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¿Í´ÖÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥É¥¤¥Ä2006¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¾¡Íø¡£¤¿¤À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï2009Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤â¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤¢¤ì°ÊÍè¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¢¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÎÏ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï°ì¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Ê¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤¤ë¼«¿®¤È¿®Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆñÅ¨¤òÇË¤Ã¤Æ¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤Ø¤Î·è°Õ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½vs¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï¡Øºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢15Æü19»þ35Ê¬¤«¤é¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òÍ½Äê¡£ÃÏ¾åÇÈ¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖDAZN¡Ê¥À¥¾¡¼¥ó¡Ë¡×¡¿¡ÖABEMA de DAZN¡×¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£