²Ú¸¶ÊþÈþ¡¢Â©»Ò¤Î±¿Æ°²ñ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤³¤È¡ÖËÜÈÖ¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤Î±¿Æ°²ñ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÃå»Ñ¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¤È5ºÐÂ©»Ò
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²Ú¸¶¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤éÂ©»Ò¤Î±¿Æ°²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¥À¥ó¥¹¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¾å¼ê¤Ç¤Í ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â¤Ï¤ª¤¦¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ½¹ÔÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤À¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÜÈÖ¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ó¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤Î¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤½¤ìÃå¤Æ±þ±ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤â¤¦¥Í¥Ã¥È¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ë¤¾¡¼¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£