YOSHIKI、車いすから立ち上がる動画を投稿「俺をささえてくれますか？」

「X JAPAN」のYOSHIKIが14日、インスタグラムを更新。先日受けた3度目の首の手術後の様子を伝えた。

YOSHIKIは、「Will you still love me when I got nothing but my 3rd neck surgery? 3度目の首の手術を受けた後も俺をささえてくれますか?」と投稿。関係者に支えられながら車いすから立ち上がり、車に乗り込む様子をとらえた動画を添えた。

この投稿にファンからは「リハビリ大変かもだけど頑張ってくださいね」「どんなことがあっても、これから先もずっと支えていきます」「皆でYOSHIKIさんを支えます!」などのコメントが寄せられている。

YOSHIKIは現地時間8日に米カリフォルニア州ビバリーヒルズのシダーズ・シナイ・メディカルセンターで首の手術を受け、無事終了。今回の手術は3度目で、前回同様、頸椎(けいつい)に人工椎間板(ついかんばん)を挿入するものだった。

※写真は資料