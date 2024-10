Appleは2024年10月に新製品発表会を開催し、ここで発表した新製品を11月1日に発売すると予想されています。この新製品発表会で発表されると目される4つの新製品に関する情報を、Apple関連の情報を取り扱うニュースメディアの9to5Macがまとめました。Apple likely to unveil these four products later this month - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/10/13/new-apple-products-october-2024/◆M4搭載MacBook ProAppleはM4・M4 Pro・M4 Maxという3つのチップを搭載した新しい14インチMacBook Proを発表予定です。ベースモデルは16GBのRAMを搭載しており、カラーはスペースブラックで、本体の右側面にThunderboltポートが追加されるとウワサされています。なお、M4搭載MacBook Proは記事作成時点では未発表のデバイスなのですが、このMacBook Proを開封する動画をロシア人YouTuberたちが公開しています。開封動画で見られるM4搭載MacBook Proの外観は前モデルからほとんど変化がないのですが、ベンチマークソフトのGeekbenchで性能を比較したところM3 Pro搭載MacBook Proよりも高いスコアをたたき出していることが確認可能です。Appleが未発表のM4搭載MacBook Proの開封動画をロシア人YouTuberたちが次々に公開 - GIGAZINE◆M4搭載Mac mini2024年10月に発表されるMac miniは、実に14年ぶりの大幅なデザイン変更が実施されるのではと目されています。新型Mac miniは小型化し、初めて端末の前面部分にI/Oポートが配置されることになると予想されています。他にも、新型Mac miniではUSB-Aポートが廃止され、チップとしてはM4あるいはM4 Proが搭載されることになる模様。なお、メモリ(RAM)は少なくとも16GBからの提供になるとのこと。AppleがMac miniのデザインを変更し「Apple史上最小のコンピューター」が生まれるとの報道、サイズはApple TVと同等か - GIGAZINE◆M4搭載iMaciMacも新モデルの登場が予想されていますが、チップがM3からM4にアップグレードされるのみで、その他の変更点はあまり予想されていません。ベースモデルのRAMは8GBから16GBにアップグレードされることが予想されており、これはその他の新型Macと同様です。その他、Appleは欧州連合(EU)の規制に準拠させるために、USB-Cに対応した新しいMagic Keyboard、Magic Mouse、Magic Trackpadなどをリリースする可能性が高いとで9to5Macは報じています。◆第7世代iPad miniさらに、Appleは第7世代iPad miniのリリースを計画しており、実現すれば実に3年以上ぶりとなる新型iPad miniの登場となります。この第7世代iPad miniはApple Intelligenceに対応したA18を搭載する模様。なお、第7世代iPad miniについてApple関連のリーク情報でおなじみのマーク・ガーマン氏は「新型iPad miniには物理的な変更点はほとんどなく、スペック強化がメインになる」と予想しており、9to5Macは「ゼリースクロールを修正した新しいディスプレイが搭載されることを期待している」と報じました。Appleが「より小型化したMac mini」「M4搭載MacBook Pro」「新型iPad mini」などを2024年11月に発売か - GIGAZINEこの他、第7世代iPad miniではApple Pencil Proのサポートや、ストレージに128GBモデルの追加なども期待されています。