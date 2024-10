Xdinary Heroes、新曲「Night before the end」MVを公開…悲壮感漂う雰囲気

Xdinary Heroesが、新曲「Night before the end」のミュージックビデオを公開した。Xdinary Heroesは本日(14日)、ニューミニアルバム「LIVE and FALL」を発売した。同日、公式YouTubeチャンネルを通じてタイトル曲「Night before the end」のミュージックビデオを公開し、視線を釘付けにする世界観を披露した。

映像の中でメンバーらは、青みがかかった暗い空を背景に姿を現した。彼らの背中についてい羽は炎のように燃えてなくなり、高い塔からもがくように落ちていく彼らは、楽曲の物悲しい雰囲気を壮大に表現した。楽器を持ってバンドパーフォーマンスを披露しているシーンでも、炎に囲まれながら訴えかけるように歌う彼らの姿が印象的だ。「Night before the end」は、Xdinary Heroesがデビュー後初めて披露するロックバラードのタイトル曲で、音楽ファンの期待を集めている。ニューアルバムには「Night before the end」を皮切りに、「FEELING NICE」「XYMPHONY」「XH_WORLD_75」まで4曲の新曲と「2024 Xperiment Project」の一環であるデジタルシングルシリーズ「Open ♭eta」を通じて公開した「Save me」「少年漫画」「iNSTEAD!(Feat.YB ユン・ドヒョン)」「LOVE and FEAR」など計8曲が収録されている。Xdinary Heroesは今年4月に発売した1stフルアルバム「Troubleshooting」で仮想の空間プラットフォームを過ぎて、ついに現実世界にたどり着いた。その後、約6ヶ月ぶりに発売した今回のニューアルバムでは、アルバム名「LIVE and FALL」のように、人生の過程の中で経験する崩壊と障害物、転落に関する物語を披露している。彼らは11月15日〜17日、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園オリンピックホールにて、“韓国での公演6連続完売”を達成した単独コンサートを開催する。今年15回にわたって開催されたYES24ライブホールより規模が2倍も大きくなった会場で、観客と特別な思い出を作る。