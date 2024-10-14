ÇÔÂà¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤òÈ¯É½¡¡Íèµ¨£³Ç¯ÌÜ¡¡»î¹ç¸å¡¢¹âºäµåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬Àµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ö¾µÂú¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö£Ã£Ó¥Ñ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¡¦Âè£³Àï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à£µ¡Ý£²¥í¥Ã¥Æ¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤Ç½ªÀï¡£½éÀï¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢£²Ï¢ÇÔ¤Ç²¼Ñî¾å¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¹âºäµåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¡£º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁª¼ê¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤á¤º²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¡¢¿·¤¿¤ËÁÈ¤ßÄ¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¤È¤Ï»î¹ç¸å¤Ë²ñÃÌ¡£µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤È¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤¤ÆÄº¤¯¤Î¤ÏµÈ°æ´ÆÆÄ¤¬Å¬Ç¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤«¤éÂ³Åê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÎ»¾µ¡¢¾µÂú¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íèµ¨¤âÂ³Åê¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï£²£³Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢Æ±Ç¯£²°Ì¡¢º£µ¨¤Ï£³°Ì¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£Ã£Ó¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤Ç¤ÏÀè¾¡¤·¤¿¤¬¡¢£²ÀïÏ¢Â³¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤ÇÆÍÇË¤Ç¤¤º¡£»î¹ç¸å¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ØÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤¦»Ñ¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àËÜµòÃÏ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£