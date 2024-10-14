【南部杯】レモンポップが連覇…ペプチドナイルとの攻防を制する

10月14日、盛岡競馬場で行われた12R・南部杯（Jpn1・3歳上・ダ1600m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、レモンポップ（牡6・美浦・田中博康）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のペプチドナイル（牡6・栗東・武英智）、3着に10番人気のキタノヴィジョン（牡7・美浦・萱野浩二）が入った。勝ちタイムは1:35.9（良）。

【さきたま杯】断然人気レモンポップが完勝

スタートから2頭の一騎打ち

坂井瑠星騎乗の1番人気、レモンポップが史上8頭目の連覇を達成した。レモンポップが絶好のスタートを切って内から先手へ。外からG1馬ペプチドナイルが競ってくる展開にも先頭は譲らず3コーナーへ突入していった。ピッタリとマークされる展開の中でも4コーナーから再び加速していき、一騎打ちの様相。最後までこの2頭の攻防が続いたが、最後まで抜かせることなくレモンポップが逃げ切った。

レモンポップ 17戦12勝

（牡6・美浦・田中博康）

父：Lemon Drop Kid

母：Unreachable

母父：Giant’s Causeway

馬主：ゴドルフィン

生産者：Mr. & Mrs. Oliver S. Tait

【全着順】

1着 レモンポップ 坂井瑠星

2着 ペプチドナイル 藤岡佑介

3着 キタノヴィジョン 石川倭

4着 ミックファイア 吉原寛人

5着 アラジンバローズ 下原理

6着 タガノビューティー 石橋脩

7着 キタノリューオー 服部茂史

8着 サヨノネイチヤ 西啓太

9着 ダイシンピスケス 村上忍

10着 ボウトロイ 岩本怜

11着 ゼットセントラル 陶文峰

12着 ゲンパチプライド 阿部英俊

13着 ウラヤ 山本聡哉

14着 マイネルアストリア 関本玲花

15着 ヒロシクン 高松亮