¡Ö¤³¤ó¤Ê¼«Á³ÂÎ¤Ç¼ã¤¤55ºÐ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¾åÃÏÍºÊå¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿àÃçÎÉ¤·Âç½÷Í¥á¤Î¶á±Æ¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¤¤¤Þ¤ó¤Þ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÃÏÍºÊå(45)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9·î23Æü¤Ë55ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÎëÌÚ°É¼ù¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ñ¤¤¤»¤ó #ÎëÌÚ°É¼ù ¤Á¤ã¤ó #ÃÙ¤á¤Î¥Ï¥Ô¥Ð¡¡¤³¤ó¤Ê¼«Á³ÂÎ¤Ç¼ã¤¤55¸«¤¿»ö¤Ê¤¤¥¹¡¡½Ð²ñ¤Ã¤Æ26Ç¯¤º¤Ã¤È¤Þ¤ó¤Þ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¾åÃÏ¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤È¤¦¤Ä¤ë¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£55ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÎëÌÚ¤Î¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¤¤¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍº¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê45¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¡¡Æó¿Í¤È¤â¼ã¤¹¤®¡×¡Ö55¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤´¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£