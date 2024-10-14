¥í¥Ã¥Æ¡¦µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨Â³Åê¡¡¹âºä¼ÒÄ¹¡Ö¾µÂú¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡°éÀ®¤Ë²Ã¤¨½ÀÆð¤ÊÁª¼êµ¯ÍÑ¤òÉ¾²Á
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎµÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¡Ê59¡Ë¤¬Íèµ¨¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬14Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Î»î¹ç¸å¡¢¹âºä½Ó²ðµåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤ËÀµ¼°¤ËÍ×ÀÁ¤·¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤âÆâÂú¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹âºä¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤È¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÏÊÔÀ®ÉôÌç¤ÈÀïÎ¬ÉôÌç¡¢µÈ°æ¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¸½¾ì¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È»°°Ì°ìÂÎ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂÖÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤ÏµÈ°æ¤µ¤ó¤¬Å¬Ç¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤ËµåÃÄ¤ÎÊý¤«¤éÀµ¼°¤ËÍèµ¨Â³Åê¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤À¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Æ¡¢¾µÂú¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï22Ç¯10·î¤Ë°æ¸ý»ñ¿ÎÁ°´ÆÆÄ¤ÎÅÅ·â¼Ç¤¤ò¼õ¤±¤Æ½¢Ç¤¤·¡¢Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ºòÇ¯3·î¤ÎWBC¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÃ¥²ó¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤ò·óÌ³¤¹¤ëÁ¥½Ð¤Ê¤¬¤éÁ°Ç¯5°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò2°Ì¤ËÌö¿Ê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï1¡¢2·³¤ÎÏÈ¤òÀß¤±¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤è¤ê¸ÄÊÌÎý½¬¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£Áª¼ê¤Ëµá¤á¤¿¤Î¤Ï¼«¤é¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡Ö¼çÂÎÀ¡×¡£¸Ä¡¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÎÏ¤òÄì¾å¤²¤·¤¿¡£Áê¼êÅê¼ê¤È¤ÎÁêÀ¤äÁª¼ê¤ÎÄ´»Ò¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éÆüÂØ¤ï¤êÂÇÀþ¤òÁÈ¤ß¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î·ÑÅê¤â¸ÇÄê¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É½ÀÆð¤ÊÁª¼êµ¯ÍÑ¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤ÊCSÁè¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÇÔÂà¡£º£µ¨¤Ï3°Ì¤«¤é¤ÎCSÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢14Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤ËÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿10Ç¯°ÊÍè¤Î¡Ö²¼¹î¾å¡×¤Ë¤è¤ëÆüËÜ°ì¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡¡þµÈ°æ¡¡Íý¿Í¡Ê¤è¤·¤¤¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë4·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Î59ºÐ¡£Ì§Åç¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë2ÅÙ½Ð¾ì¤·83Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¶áÅ´¤ËÆþÃÄ¡£88Ç¯¤ËÍÞ¤¨¤È¤·¤ÆºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¤Ëµ±¤¡¢95Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È°ÜÀÒ¡£98Ç¯¤«¤é¤Ï¥á¥Ã¥Ä¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ý¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·ÄÌ»»32¾¡¡£¹ñÆâÉüµ¢¸å¤Ï03Ç¯¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢07Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¡£ÆüÊÆÄÌ»»547»î¹ç¤Ç121¾¡129ÇÔ62¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦14¡£°úÂà¸å¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢ºòµ¨¤«¤é¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£